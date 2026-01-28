Bảo đảm quân y gắn với nhiệm vụ tác chiến

TPO - Từ thực tiễn chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, ngành Quân y Việt Nam đã đúc rút nhiều bài học sâu sắc. Những kinh nghiệm đó tiếp tục được khẳng định còn nguyên giá trị trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hiện nay.

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức Hội thảo “Công tác bảo đảm quân y trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc - Kết quả và những bài học kinh nghiệm”.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Trường Giang - Cục trưởng Cục Quân y, và Trung tướng, GS.TS Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y, đồng chủ trì hội thảo.

Đại biểu dự hội thảo tham quan khu trưng bày trang thiết bị ngành Quân y.

Theo Ban tổ chức, các báo cáo tham luận và ý kiến thảo luận tại hội thảo đã hệ thống, làm rõ quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam; phân tích những sáng tạo đặc sắc trong tổ chức bảo đảm quân y, nhất là hệ thống cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh theo bậc thang điều trị; việc kết hợp chặt chẽ quân y với dân y; phát huy tinh thần tự lực, tự cường…

Từ thực tiễn lịch sử phong phú, hội thảo đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, trong đó có việc vận dụng sáng tạo đường lối quan điểm, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác quân y; gắn công tác bảo đảm quân y chặt chẽ với nhiệm vụ tác chiến, chiến đấu, với tổ chức lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân.

Quang cảnh hội thảo.

Lực lượng quân y luôn bám sát bộ đội, bám sát chiến trường, bám sát địa bàn, bám sát nhân dân; quán triệt quan điểm, mục tiêu tất cả vì sức khỏe bộ đội, vì kết quả của nhiệm vụ chiến đấu, không quản ngại hy sinh, gian khổ.

Cùng với đó là bài học về tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo; phát huy tối đa các nguồn lực, kết hợp chặt chẽ quân và dân y; chủ động trong bảo đảm các các loại thuốc tại chỗ, trang bị, vật tư tại chỗ. Coi trọng và chủ động trong công tác phòng bệnh, bảo đảm vệ sinh, giữ vững quân số khỏe.

Xây dựng hệ thống cứu chữa, hệ thống quân y gắn với chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên quân y vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, tận tụy về y đức, luôn thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền”.

Các đại biểu về dự hội thảo.

Hội thảo thống nhất đánh giá những bài học về công tác bảo đảm quân y trong chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc vẫn còn nguyên giá trị trong tình hình hiện nay.

Đây là cơ sở quan trọng để ngành Quân y tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; công tác bảo đảm quân y trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.