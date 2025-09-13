63 cán bộ, chiến sĩ quân y quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

TPO - Giao nhiệm vụ cho các cá nhân ưu tú trước khi lên đường đến Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, Thiếu tướng Lê Quang Trí đề nghị các cán bộ, chiến sĩ không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, mà cần tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành những chiến sĩ quân y ưu tú hơn nữa nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Sáng 13/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cùng cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan nhiệm kỳ 2025 - 2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 trước ngày lên đường làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Quang Trí - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho rằng đội ngũ cán bộ đang chuẩn bị lên đường với một tâm thế, khí thế mới của 80 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, của một đất nước đang chuyển mình bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và đây là nền tảng để BVDC 2.7 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thiếu tướng Lê Quang Trí giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Ngô Tùng

Thiếu tướng Lê Quang Trí lưu ý cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức là những công dân ưu tú của đất nước đi làm nhiệm vụ quốc tế. Cùng với đó, đoàn kết một lòng một dạ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tại Nam Sudan.

Thiếu tướng Lê Quang Trí cũng yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực làm tốt nhiệm vụ khám, điều trị cho tất cả người dân và những người tham gia nhiệm vụ ở Nam Sudan với tinh thần quyết tâm cao nhất của người chiến sĩ quân y Việt Nam. Đồng thời lan tỏa tinh thần Việt Nam trên trường quốc tế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ quân y để giới thiệu hình ảnh một đất nước Việt Nam đang vươn mình, quyết tâm phát triển đất nước.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 tặng hoa, động viên đội ngũ cán bộ BVDC 2.7 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.

"Tôi đề nghị các đồng chí không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, mà cần tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu để trở thành những chiến sĩ quân y ưu tú hơn nữa nhằm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Nam Sudan và khi trở về đất nước thì tiếp tục là những người con ưu tú, những chiến sĩ quân y tinh nhuệ để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ", Thiếu tướng Lê Quang Trí dặn dò.

Thiếu tá Trần Đức Tài - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, góp phần thắng lợi thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp và phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế.

Các đơn vị BVDC 2.7 ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ sắp tới tại Nam Sudan.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 tại buổi lễ.

Cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 nêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vinh quang mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó.

Thay mặt những cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ quốc tế cao cả dịp này, Thiếu úy Phạm Ngọc Ánh - bác sĩ điều trị BVDC 2.7, bày tỏ niềm vinh dự lớn lao của bản thân, gia đình khi được giao nhiệm vụ. Phát huy phẩm chất của các thế hệ tiền nhân, bác sĩ Phạm Ngọc Ánh hứa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đoàn kết, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội giao phó.

Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước về chủ trương, quan điểm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam, về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam bằng những hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ với bạn bè quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lớn lao của đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ BVDC 2.7 chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ.