Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Việt Nam được nâng lên cấp độ 2 của Liên Hợp Quốc

TPO - Mới đây, Phái đoàn Thường trực Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ nhận được thông báo Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hoà bình (GGHB) số 1 của Việt Nam đã được nâng lên cấp độ 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực GGHB của LHQ từ ngày 29/8/2024.

Cụ thể, 4/9, Phái đoàn Thường trực Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ đã nhận được thông báo của Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hoà bình LHQ. Thông báo nêu rõ Đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hoà bình (GGHB) số 1 của Việt Nam (VNFPU 1) đã được nâng lên cấp độ 2 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực GGHB của LHQ từ ngày 29/8/2024. Đây là kết quả quan trọng khẳng định Đơn vị VNFPU 1 đã đáp ứng được các yêu cầu đối với một đơn vị cảnh sát trong hệ thống sẵn sàng triển khai của LHQ, đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động GGHB.

Ngay sau khi nhận được thông báo, vào ngày 5/9/2024, Phái đoàn Thường trực đã gửi công điện thông báo cho Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam về sự nâng cấp của Đơn vị VNFPU 1 trong hệ thống của LHQ.

Trước đó, từ ngày 16 đến 19/7/2024, Đoàn chuyên gia Liên Hợp Quốc (AAV) đã thăm và làm việc với Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình LHQ. Đoàn AAV đã đánh giá và tư vấn về mức độ sẵn sàng tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Đơn vị VNFPU 1. Kết quả đánh giá cho thấy công tác chuẩn bị của VNFPU 1, bao gồm trang thiết bị, phương tiện, đào tạo và huấn luyện, đã đạt tiêu chuẩn của LHQ.

Được thành lập từ tháng 1/2024, Đơn vị VNFPU 1 là mô hình đầu tiên của Bộ Công an triển khai đội hình cảnh sát vũ trang, tập hợp lực lượng từ các đơn vị công an trên toàn quốc. Ngay sau khi thành lập, Văn phòng Thường trực Bộ Công an về Gìn giữ hòa bình LHQ đã phối hợp tuyển chọn nhân sự và tổ chức đào tạo theo tiêu chí của LHQ. Từ ngày 13/5 đến 30/7/2024, Đơn vị đã hoàn thành khóa huấn luyện cho 160 cán bộ chiến sĩ theo tiêu chuẩn của LHQ. Sau hơn hai tháng tập trung học tập và rèn luyện, Đơn vị đã nỗ lực phát huy tối đa thể chất, kỹ thuật, chiến thuật và khả năng tác chiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hiện tại, VNFPU 1 đã ổn định tổ chức bộ máy, phân công rõ chức năng và nhiệm vụ, cũng như đảm bảo công tác hậu cần và kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của LHQ. Để tiếp tục tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của LHQ và nâng cấp lên cấp độ 3, cán bộ chiến sĩ của đơn vị tiếp tục trau dồi kiến thức chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng chỉ huy, điều hành và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Hệ thống quản lý năng lực sẵn sàng triển khai nhiệm vụ GGHB LHQ phân ra bốn cấp độ:

Cấp 1: Quốc gia cam kết và thực hiện đăng ký trên hệ thống. Sau khi nộp đầy đủ giấy tờ đăng ký, hệ thống sẽ phê duyệt, ghi nhận cam kết cử quân và thông báo chính thức về việc đăng ký thành công.

Cấp 2: Sau khi được công nhận ở cấp 1, quốc gia cử quân chuẩn bị một phần nguồn lực (phương tiện, trang thiết bị, nhân sự) và đề nghị LHQ kiểm tra đánh giá năng lực.

Cấp 3: Quốc gia đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về nguồn lực (phương tiện, trang thiết bị, nhân sự) có khả năng triển khai trong vòng 90 đến 120 ngày sau khi được LHQ có đề nghị.

Cấp 4: Cấp độ triển khai nhanh: Có khả năng triển khai lực lượng nhanh trong vòng 60 ngày sau khi được LHQ đề nghị.