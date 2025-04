Bộ Công an trao quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình

TPO - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan Công an nhân dân được cử thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS (Cộng hòa Nam Sudan) trong năm 2025. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao quyết định cho các thành viên của Tổ công tác số 5, những sĩ quan sẽ lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS. Tổ công tác số 5 gồm có: Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Văn Đoàn, Trưởng khoa, Học viện Chính trị Công an nhân dân; Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân; Đại úy Trần Mỹ Linh, cán bộ Công an tỉnh Nam Định. Cả ba sĩ quan đã chính thức nhận quyết định và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc năm 2025. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là niềm vinh dự, tự hào lớn của lực lượng Công an nhân dân. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện vai trò, vị thế và hình ảnh của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình và Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền để lan tỏa giá trị nhân văn, ý nghĩa của nhiệm vụ này đến toàn xã hội. Đồng thời, cần chú trọng công tác rà soát, tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình, chế độ, chính sách đối với cán bộ được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế. Minh Đức