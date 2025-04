Bộ trưởng Công an yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

TPO - Ngày 23/4, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an có điện chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5), trong đó yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt 5 công tác trọng tâm.