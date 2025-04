Hơn 3.500 cán bộ, công chức ở Nghệ An dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính

TPO - Sau khi không tổ chức cấp huyện và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến tỉnh Nghệ An sẽ dôi dư hơn 3.500 cán bộ, công chức.

UBND tỉnh Nghệ An vừa thông qua Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Sau sắp xếp, tỉnh Nghệ An còn 130 đơn vị hành chính cấp xã (11 phường, 119 xã), giảm 282 đơn vị so với trước đây.

Toàn tỉnh hiện có 12.721 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cấp huyện có 2.517 cán bộ, công chức và 1.391 viên chức, cấp xã có 8.813 cán bộ, công chức.

Theo định hướng chung, khi kết thúc hoạt động chính quyền cấp huyện sẽ chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để bố trí biên chế cấp xã, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới; có thể tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã.

Sở Nội vụ Nghệ An ước tính, mỗi đơn vị hành chính cấp xã mới dự kiến sẽ được bố trí 60 cán bộ, công chức (bao gồm biên chế bình quân của mỗi cấp xã khoảng 32 người của khối chính quyền). Tổng số cán bộ, công chức cấp xã mới sau sắp xếp sẽ khoảng 7.800 người. Như vậy, Nghệ An sẽ có khoảng 3.530 cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp.

Theo Sở Nội vụ Nghệ An, trước mắt giữ nguyên số lượng biên chế cán bộ, công chức của cấp huyện, cấp xã hiện có để bố trí làm việc tại cấp xã và thực hiện việc rà soát, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản theo đúng quy định của Chính phủ.

Riêng với 1.391 viên chức cấp huyện, phương án bố trí sẽ theo hướng dẫn của Trung ương.