Xúc động cựu binh 76 tuổi chạy xe máy vượt 1.400 km xem lễ diễu binh 30/4

TPO - Một cựu chiến binh 76 tuổi ở Nghệ An quyết định chạy xe máy vượt gần 1.400km vào TP Hồ Chí Minh để xem lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh cụ ông gần 80 tuổi tự lái xe máy từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Hình ảnh cụ ông mặc quân phục, chạy xe máy trên đường, phía sau xe là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới khiến người xem xúc động và tự hào về người lính bộ đội Cụ Hồ.

Ngày 22/4, ông Đặng Hiếu Lam, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, thành phố Vinh xác nhận, cụ ông lái xe máy mà mạng xã hội đăng tải là ông Trần Văn Thanh (76 tuổi, trú khối 2, phường Quang Trung). Ông Thanh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ ở chiến trường B5, Bắc Quảng Trị.

Ở địa phương, ông Thanh là một cựu chiến binh sống hiền lành, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoạt động xã hội trên địa bàn khối cũng như ở phường.

Qua mạng xã hội, địa phương nắm bắt được thông tin ông thực hiện chuyến hành trình bằng xe máy vào thăm chiến trường xưa và có kế hoạch di chuyển vào TP Hồ Chí Minh theo dõi duyệt binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trò chuyện qua điện thoại, ông Thanh cho biết, ông đã đi đến tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi này ông muốn tự lái xe máy vừa để thắp hương cho những đồng đội đã hy sinh, vừa để chứng kiến đất nước thay da đổi thịt sau 50 năm ngày giải phóng.

Ngày 17/4, ông Thanh rời khỏi nhà, bắt đầu hành trình tự lái xe máy vào TP Hồ Chí Minh. Hành trang ông mang theo trên hành trình Nam tiến dài ngày chỉ ít bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, một chiếc nồi và một chiếc võng.

Ngày 18/4, ông dâng hương các đồng đội tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), sau đó vào Thành cổ Quảng Trị - nơi đồng đội của ông hi sinh tại chiến trường Quảng Trị.

Cựu chiến binh 76 tuổi chia sẻ, lý do ông chọn tự đi xe máy vào TP Hồ Chí Minh không phải là do thiếu tiền mua vé máy bay, tàu hỏa, xe ô tô mà “muốn thực hiện ước nguyện”. Để đảm bảo an toàn và sức khỏe, mỗi ngày ông chỉ đi khoảng 200 km.

“Tôi muốn đi xe máy ngoài việc thăm lại chiến trường xưa, còn muốn chứng kiến sự phát triển, đổi thay của những làng quê, tỉnh, thành dọc tuyến đường đi sau 50 năm đất nước thống nhất. Thời tiết mấy ngày nay nắng nóng tuy có hơi mệt nhưng tôi rất vui vì thấy cảnh vật quê hương, đất nước mình ngày càng phát triển, văn minh hơn”, ông Thanh bày tỏ.