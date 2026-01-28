Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine tuyên bố một hệ thống Patriot bắn hạ 140 tên lửa đạn đạo của Nga

Quỳnh Như

TPO - Không quân Ukraine cho biết, một trong các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do lực lượng nước này vận hành đã đánh chặn hơn 140 tên lửa đạn đạo của Nga. Tổng số mục tiêu trên không bị hệ thống này phá hủy đạt gần 250.

Phát biểu trước báo giới, Chỉ huy sư đoàn Patriot, Đại tá Vyacheslav Ageyev thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine, cho biết: "Tính đến nay, chúng tôi đã phá hủy gần 250 mục tiêu bằng hệ thống Patriot, trong đó hơn 140 mục tiêu là tên lửa đạn đạo".

Đơn vị Patriot của ông Ageyev là lực lượng đầu tiên của Ukraine được huấn luyện tại Mỹ sau khi tiếp nhận hệ thống Patriot PAC-3 trong khuôn khổ viện trợ quân sự của phương Tây. Ông cho biết, việc làm chủ hệ thống phòng không tiên tiến này diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhờ kinh nghiệm trước đó với các tổ hợp phòng không thời Liên Xô.

"Ba tháng huấn luyện là quá dài. Sau khi làm quen với các hệ thống điều khiển thủ công của Liên Xô, việc nắm vững công nghệ mới không quá khó. Chỉ sau ba đến bốn tuần, chúng tôi đã đề nghị được trở về Ukraine để tham chiến", ông Ageyev nói.

825dcb8c-f19e-4076-8958-fad7c1ec4c04.jpg

Tháng 5/2023, đơn vị này thu hút sự chú ý toàn cầu khi trở thành lực lượng đầu tiên tuyên bố bắn hạ tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal (Kh-47M2) của Nga. Trước đó, Moscow từng khẳng định loại tên lửa được phóng từ máy bay MiG-31K này gần như không thể bị đánh chặn do tốc độ được cho là lên tới Mach 10.

Ngày 16/5/2023, Ukraine thông báo đã đánh chặn toàn bộ 16 tên lửa đạn đạo Nga phóng trong một đêm. Trong một đợt tấn công lớn khác vào ngày 2/1/2024, đơn vị của ông Ageyev được cho là đã bắn hạ 8 tên lửa hành trình, 10 tên lửa Kinzhal cùng nhiều máy bay không người lái, trong khuôn khổ mạng lưới phòng không tích hợp của Ukraine.

Ukraine bắt đầu tiếp nhận hệ thống Patriot từ năm 2023, với các kíp chiến đấu được huấn luyện ở nước ngoài trước khi triển khai thực tế. Theo giới chức quân sự Ukraine, Patriot đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ Kiev và các mục tiêu chiến lược quan trọng.

Tháng 1/2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, rằng Kiev đã nhận thêm các lô tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot. Tuy nhiên, ông không nêu số lượng chi tiết.

Nga đã nhiều lần tìm cách phá hủy hệ thống Patriot của Ukraine, sử dụng trinh sát, máy bay không người lái nhằm xác định vị trí và tấn công các đơn vị này. Tuy nhiên, theo Không quân Ukraine, những nỗ lực này cho đến nay đều thất bại.

Quỳnh Như
#Ukraine #Patriot #tên lửa Nga #phòng không #quân sự #kỹ thuật #xung đột Nga-Ukraine #tên lửa đạn đạo

Xem thêm

Cùng chuyên mục