Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Hội đồng Đội Trung ương trao tặng gần 17 tỷ đồng hỗ trợ thiếu nhi khó khăn

Hòa Hội
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị đồng hành trao bảo trợ năm 2026 cho 703 em thiếu nhi tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Tối 30/12, tại Đồng Tháp, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” chào đón năm mới 2026.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam; bà Hồ Kim Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp; cùng lãnh đạo các sở ngành và hơn 1.000 em đội viên, học sinh tham dự.

1.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” tại Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Hơn 4 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 đi qua, cuộc sống của chúng ta đã dần trở lại bình yên, nhưng dư âm của những biến động vẫn còn ảnh hưởng đến không ít gia đình, đặc biệt với các em thiếu nhi. Có những em sớm thiếu vắng vòng tay chăm sóc trọn vẹn của cha mẹ, có những em phải lớn lên trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, có những em ngày ngày bám trường, bám lớp nơi các xã biên giới xa xôi, vừa học tập vừa nỗ lực vươn lên giữa những thử thách của cuộc sống.

Theo chị Trang, thấu hiểu những thiệt thòi mà các em đã và đang trải qua, tổ chức Đoàn - Đội luôn xác định việc chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ, trách nhiệm lâu dài, xuất phát từ tình cảm và niềm tin dành cho các em.

“Thông qua nhiều hoạt động và chương trình thiết thực, các em không chỉ được hỗ trợ kịp thời, được bảo trợ khi cần thiết, quan trọng hơn luôn được tiếp thêm niềm tin, sự ấm áp và điểm tựa tinh thần để yên tâm học tập, rèn luyện và vững vàng trưởng thành”, chị Trang chia sẻ.

tp-3.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu. Ảnh: Hòa Hội

Chương trình hôm nay không chỉ mang đến những phần quà Tết, theo chị Trang, quan trọng hơn còn gửi tới các em tình yêu thương chân thành. Trong từng lời hỏi thăm ân cần, từng cái nắm tay ấm áp là sự quan tâm, trách nhiệm và tấm lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp; của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và của cả cộng đồng dành cho các em.

Bí thư Trung ương Đoàn nhắn nhủ, các em hãy yên tâm rằng, trên hành trình lớn lên của mình, các em sẽ luôn có những vòng tay yêu thương ở bên, lặng lẽ chở che và đồng hành cùng các em.

Ngoài ra, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chủ động nắm bắt hoàn cảnh, lắng nghe kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các em, đặc biệt các em mồ côi, các em đang được bảo trợ và các em sinh sống, học tập tại 248 xã khu vực biên giới.

tp-11.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà cho học sinh khó khăn.

Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty CP Chứng khoán Vietcap, Công ty CP Sữa Quốc tế LOF - Thương hiệu Kun trao bảo trợ năm 2026 cho 703 em thiếu nhi tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành trao bảo trợ năm 2026 và quà tặng cho các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau và TP. Cần Thơ. Theo đó, mỗi em sẽ được nhận 24 triệu/năm và 1 phần quà Tết trị giá 930.000 đồng.

Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 930.000 đồng) cho các em thiếu nhi thuộc các xã khu vực biên giới tham dự chương trình.

tp-6.jpg
Ảnh: Hòa Hội
tp-7.jpg
tp-8.jpg
tp-13.jpg
tp-12.jpg
tp-9.jpg
Bà Hồ Kim Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho học sinh.
tp-14.jpg
Anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tặng quà cho các em học sinh.
﻿Ảnh: Hòa Hội
Hòa Hội
#Đồng Tháp #xuân yêu thương #tết sum vầy #trẻ em #chăm lo #covid

Xem thêm

Cùng chuyên mục