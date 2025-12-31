Hội đồng Đội Trung ương trao tặng gần 17 tỷ đồng hỗ trợ thiếu nhi khó khăn

TPO - Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị đồng hành trao bảo trợ năm 2026 cho 703 em thiếu nhi tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Tối 30/12, tại Đồng Tháp, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” chào đón năm mới 2026.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam; bà Hồ Kim Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp; anh Lê Hoàng Quyết - Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp; cùng lãnh đạo các sở ngành và hơn 1.000 em đội viên, học sinh tham dự.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tham dự chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” tại Đồng Tháp. Ảnh: Hòa Hội

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Hơn 4 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 đi qua, cuộc sống của chúng ta đã dần trở lại bình yên, nhưng dư âm của những biến động vẫn còn ảnh hưởng đến không ít gia đình, đặc biệt với các em thiếu nhi. Có những em sớm thiếu vắng vòng tay chăm sóc trọn vẹn của cha mẹ, có những em phải lớn lên trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn, có những em ngày ngày bám trường, bám lớp nơi các xã biên giới xa xôi, vừa học tập vừa nỗ lực vươn lên giữa những thử thách của cuộc sống.

Theo chị Trang, thấu hiểu những thiệt thòi mà các em đã và đang trải qua, tổ chức Đoàn - Đội luôn xác định việc chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ, trách nhiệm lâu dài, xuất phát từ tình cảm và niềm tin dành cho các em.

“Thông qua nhiều hoạt động và chương trình thiết thực, các em không chỉ được hỗ trợ kịp thời, được bảo trợ khi cần thiết, quan trọng hơn luôn được tiếp thêm niềm tin, sự ấm áp và điểm tựa tinh thần để yên tâm học tập, rèn luyện và vững vàng trưởng thành”, chị Trang chia sẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu. Ảnh: Hòa Hội

Chương trình hôm nay không chỉ mang đến những phần quà Tết, theo chị Trang, quan trọng hơn còn gửi tới các em tình yêu thương chân thành. Trong từng lời hỏi thăm ân cần, từng cái nắm tay ấm áp là sự quan tâm, trách nhiệm và tấm lòng của cấp ủy, chính quyền các cấp; của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội và của cả cộng đồng dành cho các em.

Bí thư Trung ương Đoàn nhắn nhủ, các em hãy yên tâm rằng, trên hành trình lớn lên của mình, các em sẽ luôn có những vòng tay yêu thương ở bên, lặng lẽ chở che và đồng hành cùng các em.

Ngoài ra, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; chủ động nắm bắt hoàn cảnh, lắng nghe kịp thời tâm tư, nguyện vọng của các em, đặc biệt các em mồ côi, các em đang được bảo trợ và các em sinh sống, học tập tại 248 xã khu vực biên giới.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà cho học sinh khó khăn.

Tại chương trình, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty CP Chứng khoán Vietcap, Công ty CP Sữa Quốc tế LOF - Thương hiệu Kun trao bảo trợ năm 2026 cho 703 em thiếu nhi tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng.

Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành trao bảo trợ năm 2026 và quà tặng cho các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau và TP. Cần Thơ. Theo đó, mỗi em sẽ được nhận 24 triệu/năm và 1 phần quà Tết trị giá 930.000 đồng.

Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Hội đồng Đội Trung ương trao tặng 200 phần quà (mỗi phần trị giá 930.000 đồng) cho các em thiếu nhi thuộc các xã khu vực biên giới tham dự chương trình.

Ảnh: Hòa Hội

Bà Hồ Kim Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng quà cho học sinh.