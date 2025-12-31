Trung ương Đoàn tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững

TPO - Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững, giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam đã trao giải Nhất đối với tác phẩm "Nghị quyết 127 về vay vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và những điều cần biết".

Chiều 30/12, tại Trường CĐ Công nghệ Việt - Hàn Bắc Giang (Bắc Ninh), Trung ương Đoàn tổ chức tổng kết Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về giảm nghèo bền vững, giới thiệu các chính sách an sinh xã hội tại Việt Nam.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, lãnh đạo Trường Cao đẳng Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang, cùng đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh tham dự chương trình.

Cuộc thi thuộc khuôn khổ Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 100 sản phẩm dự thi của đoàn viên, thanh niên đang học tập, sinh sống trong cả nước. Các sản phẩm dự thi được thể hiện đa dạng nhiều hình thức, chủ yếu là video clip, phim đồ họa, phóng sự ngắn, tiểu phẩm sân khấu.

Anh Hoàng Đức Nam - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn phát biểu tổng kết cuộc thi.

Theo Ban Tổ chức, điểm nổi bật của cuộc thi lần này là sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ Đoàn tại cơ sở, các bạn sinh viên, các nhà sáng tạo nội dung số trên nền tảng mạng xã hội, các doanh nghiệp trẻ.

Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư tìm hiểu các chính sách hiện hành trong hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khởi nghiệp, chuyển đổi sinh kế, ứng dụng khoa học - công nghệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, trợ giúp pháp lý.

Tại vòng chung kết diễn ra cùng ngày, các tác giả, đại diện nhóm tác giả đã trực tiếp thuyết trình về ý tưởng giải pháp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về giảm nghèo bền vững gắn với an sinh xã hội, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai đưa chính sách vào đời sống người dân.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Công Tuân và Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn Hoàng Đức Nam trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cùng các giải thưởng phụ dành cho phần thuyết trình ấn tượng và ý tưởng truyền thông ấn tượng.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm "Nghị quyết 127 về vay vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và những điều cần biết" của Đội thi Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh.

Giải Nhì là tác phẩm "Mô hình thoát nghèo bền vững từ 0 đến 1” của nhóm tác giả Huỳnh Thị Như Ý, Trương Anh Vinh (Tỉnh Đoàn Khánh Hòa).

Giải Ba là tác phẩm "Ngã rẽ tuổi 18", tác giả Hoàng Thu Phương (Trường CĐ Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Bắc Ninh Thân Văn Nghiệp và Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn T.Ư Đoàn Hoàng Đức Nam trao giải Nhì cho đại diện nhóm tác giả.

Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh Cao Minh Ngọc và Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thanh niên, Báo Tiền Phong Phạm Tuấn Anh trao giải Ba cho tác giả Hoàng Thu Phương.

Ban Tổ chức cũng đã trao giải thưởng phụ cho các tác phẩm, tác giả. Cụ thể, Giải dành cho tác giả, nhóm tác giả có phần thuyết trình ấn tượng thuộc về nhóm tác giả Thân Thu Phương, Trương Thị Nhung (Trường CĐ Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang) với tác phẩm "Thoát nghèo được cho hay được trao".

Giải dành cho tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng truyền thông ấn tượng thuộc về nhóm tác giả CLB Báo chí và truyền thông thể thao (Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh) với tác phẩm “Một sạp bánh, một kế sinh nhai”.

Ông Tạ Văn Phong - Trưởng Phòng Truyền thông Dự án, Báo Giáo dục và Thời đại và bà Đỗ Thị Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường CĐ Công nghệ Việt – Hàn Bắc Giang trao giải cho nhóm tác giả.