Báo Tiền Phong phối hợp trao 100 suất quà Tết Xuân Bính Ngọ cho hộ khó khăn ở Quảng Trị

TPO - Sáng 28/1, tại xã Tuyên Bình (Quảng Trị), Báo Tiền Phong phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) và Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình trao 100 suất quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần mang đến một cái Tết ấm áp, nghĩa tình cho người dân vùng khó.

Tham dự chương trình có đại diện Báo Tiền Phong; Thường trực Tỉnh Đoàn Quảng Trị; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuyên Bình cùng đông đảo bà con Nhân dân được nhận quà dịp này.

Quà Tết của Quỹ Thiện Tâm đến với người dân khó khăn xã Tuyên Bình.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, được trao tận tay người dân theo danh sách đã được địa phương rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đúng đối tượng, công khai và minh bạch.

Phát biểu tại buổi trao quà, Bí thư Đảng uỷ xã Tuyên Bình Nguyễn Văn Sáu nhấn mạnh: Những phần quà đến từ Quỹ Thiện Tâm đã kịp thời động viên, hỗ trợ các gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, giúp bà con có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

Ban tổ chức trao quà chụp ảnh lưu niệm.

Đây cũng là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng của Báo Tiền Phong, Quỹ Thiện Tâm và tổ chức Đoàn Thanh niên đối với địa phương.

Chương trình trao quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Tuyên Bình là một trong những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, để mùa Xuân mới đến với mọi nhà thêm trọn vẹn và ý nghĩa.