Cận cảnh mỏ khoáng sản bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng ở Lào Cai

TPO - Như Báo Tiền Phong đưa tin, Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn đã để xảy ra 11 hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác mỏ chì kẽm tại thôn Háng Chua Xay, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai và bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng. UBND xã Mù Cang Chải cử lực lượng trực tiếp giám sát quá trình khắc phục các vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản xử phạt Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn, UBND xã Mù Cang Chải đã cử lực lượng trực tiếp giám sát việc khắc phục các hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn cũng xác nhận, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã tổ chức khắc phục xong các tồn tại và lỗi vi phạm tại khu vực mỏ chì kẽm Háng Chua Xay. Các công tác khắc phục đã hoàn thành bao gồm: Khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng mục đích ban đầu, khôi phục lại ranh giới thửa đất theo hiện trạng ban đầu, cắm lại mốc giới thửa đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm. Ngoài ra, doanh nghiệp đã nộp đầy đủ tiền phạt theo đúng các hành vi vi phạm. Ông Hùng cũng công khai các báo cáo kết quả khắc phục có sự xác nhận của cơ quan chức năng và các xác nhận về việc nộp tiền vi phạm.

Dưới đây là hình ảnh hiện trạng mỏ chì kẽm tại thôn Háng Chua Xay mà phóng viên Báo Tiền Phong vừa ghi nhận:

Toàn cảnh khu vực mỏ chì kẽm Háng Chua Xay vừa bị tỉnh Lào Cai xử phạt 1,33 tỷ đồng.

Một số máy móc tại khu vực mỏ không hoạt động trong quá trình khắc phục hành vi vi phạm.

Hiện nay, một số hầm mỏ đã trở lại hoạt động sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm.

Mỗi ngày, tại các khu vực này có khoảng từ 40 đến 50 công nhân tham gia khai thác.

So với tháng 2/2023 (ảnh bên trái) và hiện nay (ảnh bên phải), bể chứa của mỏ đã được công ty phủ bạt và trồng nhiều cây xanh xung quanh

Về nước của con suối chảy qua khu vực mỏ, so với tháng 2/2023 (ảnh trái) thì hiện nay (ảnh phải), nước đã trong hơn, chứng tỏ việc xử lý nước thải đã tốt hơn.

Tuy nhiên, theo người dân sống tại đây, trong lòng con suối chảy qua khu vực mỏ này, các loài động thực vật vẫn chưa được được khôi phục như trước.

Trong ảnh trên cho thấy, hiện nay, một số điểm ngay gần bể chứa bùn thải vẫn xuất hiện tình trạng bùn thải rò rỉ ra bên ngoài. Người dân sinh sống tại đây mong muốn, chính quyền địa phương cùng Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn thường xuyên giám sát, khắc phục triệt để hơn nữa các vấn đề liên quan đến môi trường.