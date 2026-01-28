Cận cảnh mỏ khoáng sản bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng ở Lào Cai

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản xử phạt Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn, UBND xã Mù Cang Chải đã cử lực lượng trực tiếp giám sát việc khắc phục các hành vi vi phạm của doanh nghiệp.
Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn cũng xác nhận, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã tổ chức khắc phục xong các tồn tại và lỗi vi phạm tại khu vực mỏ chì kẽm Háng Chua Xay. Các công tác khắc phục đã hoàn thành bao gồm: Khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng mục đích ban đầu, khôi phục lại ranh giới thửa đất theo hiện trạng ban đầu, cắm lại mốc giới thửa đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm. Ngoài ra, doanh nghiệp đã nộp đầy đủ tiền phạt theo đúng các hành vi vi phạm. Ông Hùng cũng công khai các báo cáo kết quả khắc phục có sự xác nhận của cơ quan chức năng và các xác nhận về việc nộp tiền vi phạm.
Dưới đây là hình ảnh hiện trạng mỏ chì kẽm tại thôn Háng Chua Xay mà phóng viên Báo Tiền Phong vừa ghi nhận:
Trước đó, ngày 16/1, Báo Tiền Phong đã thông tin, đầu tháng 1/2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn với tổng số tiền 1,33 tỷ đồng do có 11 vi phạm trong các lĩnh vực khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp và đất đai. Các lỗi vi phạm gồm: Khai thác khoáng sản không đúng trình tự khai thác theo thiết kế; đổ thải không đúng vị trí; lập bản đồ hiện trạng mỏ các năm từ 2019 đến 2024 không đầy đủ nội dung theo quy định và không phản ánh đúng thực tế khai thác (thiếu mốc trắc địa, thông tin đường hầm; sai lệch vị trí khai thác, đường hầm và các công trình phụ trợ); nổ mìn không đúng địa điểm quy định; lấn chiếm 592,8 m² đất rừng phòng hộ... Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, doanh nghiệp bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày theo quy định.