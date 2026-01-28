Cận cảnh mỏ khoáng sản bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng ở Lào Cai

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Như Báo Tiền Phong đưa tin, Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn đã để xảy ra 11 hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác mỏ chì kẽm tại thôn Háng Chua Xay, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai và bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng. UBND xã Mù Cang Chải cử lực lượng trực tiếp giám sát quá trình khắc phục các vi phạm.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản xử phạt Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn, UBND xã Mù Cang Chải đã cử lực lượng trực tiếp giám sát việc khắc phục các hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn cũng xác nhận, đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã tổ chức khắc phục xong các tồn tại và lỗi vi phạm tại khu vực mỏ chì kẽm Háng Chua Xay. Các công tác khắc phục đã hoàn thành bao gồm: Khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất theo đúng mục đích ban đầu, khôi phục lại ranh giới thửa đất theo hiện trạng ban đầu, cắm lại mốc giới thửa đất, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc vi phạm. Ngoài ra, doanh nghiệp đã nộp đầy đủ tiền phạt theo đúng các hành vi vi phạm. Ông Hùng cũng công khai các báo cáo kết quả khắc phục có sự xác nhận của cơ quan chức năng và các xác nhận về việc nộp tiền vi phạm.

Dưới đây là hình ảnh hiện trạng mỏ chì kẽm tại thôn Háng Chua Xay mà phóng viên Báo Tiền Phong vừa ghi nhận:

toan-canh-1.jpg
Toàn cảnh khu vực mỏ chì kẽm Háng Chua Xay vừa bị tỉnh Lào Cai xử phạt 1,33 tỷ đồng.
toan-canh-3.jpg
Một số máy móc tại khu vực mỏ không hoạt động trong quá trình khắc phục hành vi vi phạm.
ham-1.jpg
ham-3.jpg
Hiện nay, một số hầm mỏ đã trở lại hoạt động sau khi thực hiện các biện pháp khắc phục vi phạm.
nguon-nuoc-bi-o-nhiem-tu-cac-be-thai-1.jpg
Mỗi ngày, tại các khu vực này có khoảng từ 40 đến 50 công nhân tham gia khai thác.
be-2023.jpg
be-chua-2.jpg
So với tháng 2/2023 (ảnh bên trái) và hiện nay (ảnh bên phải), bể chứa của mỏ đã được công ty phủ bạt và trồng nhiều cây xanh xung quanh
long-suoi.jpg
nguon-nuoc-bi-o-nhiem-tu-cac-be-thai-4.jpg
Về nước của con suối chảy qua khu vực mỏ, so với tháng 2/2023 (ảnh trái) thì hiện nay (ảnh phải), nước đã trong hơn, chứng tỏ việc xử lý nước thải đã tốt hơn.
nguon-nuoc-bi-o-nhiem-tu-cac-be-thai-3.jpg
Tuy nhiên, theo người dân sống tại đây, trong lòng con suối chảy qua khu vực mỏ này, các loài động thực vật vẫn chưa được được khôi phục như trước.
nguon-nuoc-bi-o-nhiem-tu-cac-be-thai-5.jpg
Trong ảnh trên cho thấy, hiện nay, một số điểm ngay gần bể chứa bùn thải vẫn xuất hiện tình trạng bùn thải rò rỉ ra bên ngoài. Người dân sinh sống tại đây mong muốn, chính quyền địa phương cùng Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn thường xuyên giám sát, khắc phục triệt để hơn nữa các vấn đề liên quan đến môi trường.

Trước đó, ngày 16/1, Báo Tiền Phong đã thông tin, đầu tháng 1/2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn với tổng số tiền 1,33 tỷ đồng do có 11 vi phạm trong các lĩnh vực khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp và đất đai. Các lỗi vi phạm gồm: Khai thác khoáng sản không đúng trình tự khai thác theo thiết kế; đổ thải không đúng vị trí; lập bản đồ hiện trạng mỏ các năm từ 2019 đến 2024 không đầy đủ nội dung theo quy định và không phản ánh đúng thực tế khai thác (thiếu mốc trắc địa, thông tin đường hầm; sai lệch vị trí khai thác, đường hầm và các công trình phụ trợ); nổ mìn không đúng địa điểm quy định; lấn chiếm 592,8 m² đất rừng phòng hộ... Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, doanh nghiệp bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày theo quy định.

A Lù - Thành Đạt
#khoáng sản #Lào Cai #Công ty Toàn Kim Sơn #khắc phục #Vi phạm trong khai thác khoáng sản #ô nhiễm môi trường

