Sau bài 'Người cha xin không nhập viện cho con...' trên Tiền Phong: Gia đình cháu bé được 'tiếp sức' hơn 1 tỷ đồng

TPO - Chỉ trong 4 ngày sau khi Báo Tiền Phong đăng tải bài viết “Người cha xin không nhập viện cho con suy thận mạn giai đoạn cuối”, cùng sự chia sẻ trên các diễn đàn mạng kèm theo nội dung bài báo, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ hơn 1 tỷ đồng, tiếp thêm hy vọng sống cho cậu bé 13 tuổi ở Đắk Lắk.

Buổi gặp gỡ đầy xúc động

Chiều 27/1, tại Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên – Nam Trung bộ (52 Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) diễn ra buổi gặp gỡ, chia sẻ đầy xúc động với gia đình em Nguyễn Hữu Tấn Phát (13 tuổi, thôn 1, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk). Em Phát bị suy thận mạn giai đoạn cuối, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, là nhân vật trong bài viết “Người cha bất lực xin không nhập viện cho con suy thận giai đoạn cuối vì cạn tiền bạc” của Nhà báo Huỳnh Thủy đăng trên Báo Tiền Phong ngày 24/1.

Buổi gặp có ông Trần Minh Trí – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Lưu Tiến Quang – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk; nhà báo Nguyễn Văn Tuấn – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên – Nam Trung Bộ; ông Nguyễn Thanh Bình – Quản trị viên Diễn đàn Tây Nguyên, cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị và nhiều nhà hảo tâm.

Cuộc gặp gỡ giữa các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm với gia đình cháu Phát tại Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung bộ.

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Hữu Lộc, bố em Phát, xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Tiền Phong và bạn đọc. Theo anh Lộc, bài báo đã chạm đến trái tim cộng đồng, được nhiều hội, nhóm chia sẻ rộng rãi, đặc biệt là trên Diễn đàn Tây Nguyên.

“Đến nay, gia đình tôi đã nhận được hơn 1 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm. Đây là điều mà vợ chồng tôi chưa từng dám nghĩ tới. Sáng nay (27/1), con tôi đã được làm các xét nghiệm, tiến thêm một bước chạm tới ước mơ được ghép thận. Đây quả là phép màu, nhân thêm niềm hy vọng cho con được khỏe mạnh”, anh Lộc xúc động nói.

Từ bệnh viện, cháu Phát viết thư cảm ơn các nhà hảo tâm.

Thư cảm ơn của gia đình cháu Phát gửi Báo Tiền Phong.

Anh Lộc cho biết, vợ chồng anh từ quê ngoài miền Trung vào Đắk Lắk làm công nhân, tích góp mua được căn nhà nhỏ. Tuy nhiên, khi cháu Phát chào đời hơn một tháng tuổi đã có dấu hiệu đau ốm kéo dài. Vợ chồng anh đưa con đi khắp nơi chạy chữa thì phát hiện 2 quả thận cháu bị suy, teo. Đây là bệnh suy thận bẩm sinh. “Tin này khiến vợ chồng tôi suy sụp, vợ rơi vào trầm cảm. Tôi phải xốc lại tinh thần, làm chỗ dựa cho 2 mẹ con”, anh Lộc kể.

Suốt hơn 10 năm điều trị, gia đình lần lượt bán hết tài sản, kể cả căn nhà – chỗ ở duy nhất để cứu con. Đỉnh điểm vào tháng 7/2025, Phát được xác định suy thận mạn giai đoạn cuối, bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) đề nghị nhập viện nhưng gia đình đã rơi vào cảnh kiệt quệ. Vì thế, anh Lộc đành lau nước mắt ký giấy xin không nhập viện, đưa con về nhà vì không còn khả năng chi trả viện phí.

Cháu Phát về nhà được một thời gian thì đến tháng 11/2025 rơi vào nguy kịch. Vợ chồng anh Lộc lại phải chạy vạy khắp nơi vay mượn đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk) cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đề nghị chuyển cháu xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Biết hoàn cảnh cháu Phát, bà con hàng xóm chung tay hỗ trợ chi phí chuyển viện.

Gia đình anh Lộc đã xin chuyển cháu Phát ra Bệnh viện Trung ương Huế. Đôi mắt đỏ hoe, anh tiết lộ: “Quê tôi ở Quảng Trị nên muốn chuyển ra Huế để gần quê. Nếu có gì không may, chúng tôi đưa con về quê chứ ở Đắk Lắk không còn nhà cửa. Nhiều đêm tôi trằn trọc, có lúc nghĩ sẽ đưa con về nhà để Phát được gần 2 đứa em trong những ngày cuối… Nhưng nhìn con vẫn khát khao sống, mong được khỏe lại để đi học, vợ chồng tôi không đành lòng”, anh Lộc chia sẻ.

Minh chứng cho tinh thần nhân ái của cộng đồng

Tại buổi gặp, ông Trần Minh Trí – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn mà gia đình đang trải qua. Ông Trí cũng đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk trao phần quà động viên, mong tiếp thêm nghị lực cho gia đình và cháu Phát.

Ông Trần Minh Trí – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk (bìa phải) động viên, gửi quà đến bố cháu Phát.

Ông Lưu Tiến Quang – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk cho hay, ngành giáo dục đã chỉ đạo nhà trường tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để em Phát có thể tiếp tục việc học khi sức khỏe ổn định. Phía sở cũng sẽ có văn bản để lan tỏa trường hợp của em Phát, để nối nhịp cầu nhân ái, tiếp sức cho em và gia đình.

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn cho biết, từ thông tin chia sẻ ban đầu của đồng nghiệp- Nhà báo Ngọc Giàu về hoàn cảnh của cháu Phát, phóng viên Huỳnh Thủy (Văn phòng Đại diện Tây Nguyên- Nam Trung Bộ của Báo Tiền Phong) đã đau đáu lên kế hoạch tìm hiểu, xác minh. Sau khi bài báo đăng tải, Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn của bạn đọc và các nhà hảo tâm mong muốn chung tay giúp đỡ. “Sự lan tỏa mạnh mẽ này là minh chứng cho tinh thần nhân ái của cộng đồng. Đây cũng là phúc phận, là duyên mà cháu Phát và gia đình có được khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm”, Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn nói, đồng thời trao số tiền 5 triệu đồng do Đoàn Thanh niên cơ sở Báo Tiền Phong gửi tặng cháu Phát.

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn trao số tiền 5 triệu đồng do Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong gửi tặng cháu Phát.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Quản trị viên Diễn đàn Tây Nguyên xúc động cho biết: “Hơn 15 năm hoạt động, chúng tôi kêu gọi hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng trường hợp của cháu Phát thật đặc biệt. Sau khi chia sẻ, lan tỏa bài viết của Báo Tiền Phong, rất nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ. Chúng tôi rất vui khi có thể lan tỏa, góp chút tình cảm, kết nối các nhà hảo tâm giúp cháu có thêm cơ hội được sống”.

Ông Nguyễn Thanh Bình (bìa phải) động viên gia đình cháu Phát.

Gia đình ông Lộc được tiếp thêm tinh thần khi nhận được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Hơn 1 tỷ đồng không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, mà còn là vòng tay nhân ái nâng đỡ một sinh mệnh non trẻ đang từng ngày giành giật sự sống, thắp lên hy vọng để cậu bé suy thận giai đoạn cuối tiếp tục điều trị, nuôi dưỡng ước mơ giản dị được sống,được khỏe trở lại để trở về trường lớp và chờ đợi cơ hội ghép thận – hy vọng lớn nhất để cháu Phát giành lại sự sống.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn các độc giả, nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất và tinh thần cho cháu Phát để cháu được điều trị hiệu quả, sớm trở lại khỏe mạnh.