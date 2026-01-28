Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công xây trường nội trú tại Cao Bằng

TPO - Phát biểu tại lễ khởi công xây dựng trường nội trú tại tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cháu học sinh là một cột mốc sống, khám phá về tri thức, lòng yêu nước trên mảnh đất thiêng liêng biên giới.

Chiều 28/1, trong chuyến công tác tại tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú TH&THCS Trường Hà; cùng dự có lãnh đạo các cơ quan Trung ương.

Phối cảnh Trường phổ thông nội trú TH&THCS Trường Hà.

Dự án Trường phổ thông nội trú TH&THCS Trường Hà được xây dựng tại xóm Hòa Mục, Cốc Sâu, xã Trường Hà với diện tích gần 5 ha, tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Công trình được đầu tư đồng bộ, hiện đại với các hạng mục chính: Phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà nội trú giáo viên, nhà nội trú tiểu học, nhà nội trú trung học cơ sở, nhà bếp, nhà ăn, nhà đa năng, thư viện, khu vui chơi và các hạng mục phụ trợ khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Bộ Chính trị và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Tỉnh Cao Bằng xác định rõ mục tiêu toàn bộ 11 công trình trường nội trú, trong đó có Trường phổ thông nội trú TH&THCS Trường Hà khởi công hôm nay sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng đồng bộ để phục vụ khai giảng năm học 2026-2027, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định, lâu dài cho học sinh và đội ngũ giáo viên.

Ngôi trường được xây dựng khi hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ tạo điều kiện cho hơn 1.165 học sinh xã Trường Hà và khu vực lân cận được học tập, rèn luyện, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn, phát triển toàn diện cả về tri thức, kỹ năng, thể chất và nhân cách; đồng thời, góp phần tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển giáo dục khu vực biên giới, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nguồn nhân lực cho địa phương và củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh nơi biên cương của Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi về thăm xã Trường Hà đúng dịp kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam; được tận mắt chứng kiến những đổi thay về cơ sở vật chất, hạ tầng và đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Pác Bó, Trường Hà không chỉ là một địa danh lịch sử mà còn biểu tượng thiêng liêng của ý chí độc lập, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên của dân tộc Việt Nam. Việc đầu tư xây dựng trường thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, thu hẹp khoảng cách vùng miền, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên cương của Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng ngôi trường mới sẽ trở thành điểm sáng về giáo dục vùng biên, tạo dựng tương lai bền vững ở địa phương.

Thời gian tới, cả nước sẽ đồng loạt khởi công và đẩy nhanh tiến độ để xây dựng 248 trường tại 248 xã biên giới đất liền, giai đoạn đầu là 100 trường nội trú liên cấp TH&THCS để cung cấp môi trường học tập đầy đủ, toàn diện cho con em đồng bào đồng bào dân tộc ở vùng biên. Xây dựng trường phải gắn liền với môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện, bên cạnh việc dạy chữ cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, đạo đức và ý thức kỷ luật cho các em học sinh. Nhà trường không chỉ là nơi dạy, nơi học mà còn phải thật sự trở thành ngôi nhà thứ hai, cần đảm bảo tốt nhất các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh, an toàn thực phẩm, để phụ huynh yên tâm gửi gắm cho em mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn các cháu học sinh xã Trường Hà nói riêng và Cao Bằng nói chung không chỉ học để thoát nghèo mà còn học vì khát vọng vươn lên làm giàu cho bản thân, cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương cội nguồn cách mạng ngày càng giàu đẹp. Mỗi cháu học sinh là một cột mốc sống, khám phá về tri thức, lòng yêu nước trên mảnh đất thiêng liêng biên giới.

Với tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng Trường phổ thông nội trú TH&THCS Trường Hà sẽ sớm hoàn thành đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành điểm sáng về giáo dục vùng biên, góp phần tạo nguồn nhân lực, tạo dựng tương lai bền vững ở địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi nỗ lực học tập, mỗi lớp học được xây lên là thêm một niềm tin được thắp sáng cho tương lai của vùng biên cương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương nhấn nút khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú TH&THCS Trường Hà.

Tổng Bí thư mong muốn, xã Trường Hà nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đoàn kết thi đua yêu nước, chúc các cháu học sinh, các cháu thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà 12 gia đình chính sách, 18 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Trường Hà.