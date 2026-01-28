Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khen thưởng nam sinh cứu phi công nhảy dù sau sự cố máy bay rơi ở Đắk Lắk

Lữ Hồ
Phùng Quang - Huỳnh Thuỷ
TPO - Nam sinh Nguyễn Thành Khang kể, nghe tiếng động lớn phía sau nhà, em chạy ra kiểm tra thì phát hiện một phi công bị thương sau khi nhảy dù. Khang nhanh chóng tiếp cận, dìu nạn nhân vào nhà sơ cứu trước khi lực lượng quân đội đến hỗ trợ.

Chiều 28/1, đại diện UBND, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk) đã đến Trường THPT Nguyễn Văn Linh (khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp) trao Giấy khen cho em Nguyễn Thành Khang, học sinh lớp 11.

Em Khang là người đầu tiên kịp thời tiếp cận, hỗ trợ Trung úy phi công Đ.T.T. sau khi nhảy dù tiếp đất an toàn.

tienphong-1.jpg
Nam sinh Nguyễn Thành Khang được tuyên dương.

Kể lại sự việc, Khang cho biết, trong lúc đang ở nhà trông các em thì bất ngờ nghe tiếng máy bay lớn, ngay sau đó khu vực chuồng gia súc phía sau nhà phát ra tiếng động mạnh. Chạy ra kiểm tra, Khang phát hiện một phi công bị thương đang ngồi gần gốc cây, dù vẫn còn bên cạnh.

“Anh phi công bị thương ở vùng mặt, có chảy máu. Em dìu anh vào nhà cho nằm nghỉ, lấy gối kê đầu. Một lúc sau thì bộ đội đến đưa anh đi cấp cứu”, Khang kể.

anh-man-hinh-2026-01-28-luc-131413.png
Em Nguyễn Thành Khang kể lại sự việc.

Thời điểm xảy ra sự việc, cha của Khang đang làm thuê tại TPHCM, mẹ đi làm ruộng xa. Khang ở nhà chăm sóc em trai học lớp 6 và em gái mới 2 tuổi. Nhờ phản ứng nhanh và sự bình tĩnh của nam sinh lớp 11, phi công đã được hỗ trợ ban đầu kịp thời trước khi chuyển đến bệnh viện.

Theo UBND phường Hòa Hiệp, hành động nhân ái, trách nhiệm và đầy bình tĩnh của Khang đã để lại nhiều xúc động, lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần nghĩa tình, dũng cảm của người trẻ. Giấy khen của UBND phường là sự ghi nhận kịp thời đối với một nghĩa cử đẹp.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 28/1, Bộ Quốc phòng thông tin chính thức về sự cố máy bay quân sự rơi tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, Trung úy phi công Đ.T.T. (Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân) điều khiển máy bay huấn luyện YAK-130 cất cánh lúc 7h27 thì gặp sự cố kỹ thuật, mất liên lạc lúc 7h44.

maybay.jpg
Nơi máy bay rơi ở trên núi, cách xa khu dân cư.

Phi công đã nỗ lực xử lý nhưng không thành công, buộc phải điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư và bật dù thoát hiểm an toàn. Máy bay sau đó va vào núi Hòn Vinh, thuộc khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Hiện sức khỏe phi công đã ổn định. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra nguyên nhân, đồng thời tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Lữ Hồ
Phùng Quang - Huỳnh Thuỷ
#Nam sinh #phi công #máy bay rơi #Đắk Lắk #cứu giúp #dũng cảm

