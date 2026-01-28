Thu mua 12 tấn thịt heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

TPO - Trong khoảng 1 năm, Lê Thị Bích Phượng mua khoảng 12 tấn thịt heo (lợn) nhiễm dịch tả lợn Châu Phi để bán ra thị trường làm thực phẩm cho người tiêu dùng

Ngày 28/1, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng (43 tuổi, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Bích Phượng

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Lê Thị Bích Phượng đã thu mua heo chết do bị dịch bệnh, dịch tả lợn Châu Phi, khối lượng khoảng 12.000 kg với giá tiền từ 10.000 đồng đến 25.000 đồng/kg trên địa bàn 2 huyện Định Quán, Thống Nhất (cũ). Sau đó, đối tượng này mang về nhà tiến hành mổ, pha lóc, phân chia theo từng loại thịt, như: Ba rọi, nạc… rồi bán lại với giá từ 70.000 đồng đến 85.000 đồng/kg cho nhiều khách hàng để dùng làm thực phẩm cho người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) để kiếm lời.

Thịt heo bệnh được cất trữ trong tủ đông

Để bảo quản số lượng lớn heo chết bị dịch bệnh tả lợn Châu Phi mua về, Lê Thị Bích Phượng đã mua tủ đông, thùng đá và thùng container lạnh dùng làm kho chứa heo bệnh chết để bán ra thị trường làm thực phẩm.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đã phát hiện hành vi vi phạm của Lê Thị Bích Phượng.

Số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được Lê Thị Bích Phượng lưu trữ trong container lạnh

Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục thú y vùng VI, các mẫu thịt heo thu giữ từ hành vi vi phạm của Lê Thị Bích Phượng phát hiện có vi rút dịch tả lợn Châu Phi. Bản kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai kết luận: Mẫu thịt heo cần giám định có mang mầm bệnh dịch tả lợn Châu Phi, thuộc Danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội liên quan theo quy định của pháp luật.