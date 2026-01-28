Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đột kích căn hộ cho thuê, phát hiện nhóm trộm chó mèo chuyên nghiệp

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kiểm tra một căn hộ chung cư ở TPHCM, công an phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92 kg, cùng nhiều tang vật như cân, túi vải, dây dù dùng để bắt chó, mèo và 4 xe mô tô phục vụ việc di chuyển, vận chuyển

Ngày 28/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ trái phép chó, mèo trên địa bàn thành phố.

Clip sự việc.

Vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, gắn với công tác quản lý địa bàn.

Sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tân Hưng tiến hành kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Lê Văn Lương (phường Tân Hưng) và phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp vật nuôi.

2ee04daea7cf299170de.jpg
Các đối tượng cùng tang vật.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng, gồm: Lê Minh Thanh (49 tuổi), Lê Quốc Khánh (25 tuổi), Nguyễn Duy Thiện (30 tuổi), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi) và Phạm Minh Phước (54 tuổi), cùng ngụ TPHCM.

Qua kiểm tra, Công an phát hiện nhiều túi lưới chứa 2 con chó và 30 con mèo với tổng trọng lượng khoảng 92 kg, cùng nhiều tang vật như cân, túi vải, dây dù dùng để bắt chó, mèo và 4 xe mô tô phục vụ việc di chuyển, vận chuyển.

Bước đầu, các đối tượng Thanh, Thiện và Phước khai nhận đã thực hiện hành vi bắt trộm chó, mèo tại khu vực phường Tân Hưng và các địa bàn lân cận, sau đó bán lại cho Khánh và Long tiêu thụ.

85c3937b791af744ae0b.jpg
Công an mở rộng thêm nhiều đối tượng liên quan vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an phường Tân Hưng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, đặc biệt là vật nuôi trong gia đình; không thả rông chó, mèo, chủ động áp dụng các biện pháp quản lý, trông giữ an toàn. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt trộm, thu gom hoặc vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Công an TPHCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp tài sản, trong đó có tình trạng trộm chó, mèo gây bức xúc trong dư luận, góp phần giữ vững an ninh trật tự và sự bình yên của khu dân cư.

Nguyễn Dũng
#Trộm chó mèo #trộm cắp chó mèo #Công an #Công an TPHCM #Chung cư #Cảnh sát hình sự

