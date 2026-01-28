Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xưởng nhựa trong khu dân cư bất ngờ bốc cháy dữ dội ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Một xưởng sản xuất nhựa, pallet ở TPHCM bất ngờ bốc cháy dữ dội, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành. Vụ cháy không gây thiệt hại về người song nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Khoảng 13 giờ ngày 28/1, hỏa hoạn bùng phát tại khu vực nhà kho của một xưởng sản xuất nhựa, pallet trên đường Đông Thạnh 8, xã Đông Thạnh (trước đây thuộc huyện Hóc Môn), TPHCM.

Clip xưởng nhựa bốc cháy khiến người dân hoảng hốt.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành. Do bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, xung quanh có cỏ khô, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã huy động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Đông Thạnh triển khai công tác dập lửa.

622808618-122262095546022771-1192987525114992250-n.jpg
623412124-122262095450022771-6943315217287799780-n.jpg
Hình ảnh đám cháy ở xưởng nhựa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số nhà dân phía sau xưởng bị ảnh hưởng.

Trước đó vào trưa cùng ngày, một xe bồn chở xăng bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè, TPHCM, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu dân cư, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Đám cháy từ xe bồn đã nhanh chóng lan sang xưởng sản xuất cơm cháy nằm cách hiện trường khoảng 10 m khiến 2 ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều tài sản khác bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra cháy có gần 10 công nhân đang làm việc trong xưởng đã hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Hiện nguyên nhân cả hai vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#cháy #TPHCM #xưởng nhựa #xe bồn #đám cháy #thiệt hại #cứu hỏa #cháy xưởng #hỏa hoạn #chữa cháy #thiệt hại tài sản

