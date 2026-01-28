Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM: Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội trong khu dân cư

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa nay (28/1), một xe bồn chở chất lỏng bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè, TPHCM, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu dân cư, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15, ngọn lửa bùng phát từ khu vực cabin xe, nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ phương tiện. Vụ cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, sức nóng tỏa ra mạnh, khói đen dày đặc che khuất tầm nhìn trong khu vực.

Clip lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy.

Người dân sống gần hiện trường cho biết khi nghe tiếng nổ, họ chạy ra ngoài thì phát hiện xe bồn đang cháy lớn. Do lo ngại nguy cơ phát nổ, nhiều người không dám tiếp cận hiện trường.

Vụ cháy được quay từ trên cao, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do xe bồn chở chất lỏng dễ cháy, lực lượng chữa cháy triển khai phun bọt chuyên dụng trực diện đám cháy, đồng thời phun nước làm mát khu vực xung quanh nhằm ngăn cháy lan vào nhà dân.

623237199-122153628194937532-7387932850635216192-n.jpg
Xe bồn cháy ngay sát nhà dân.

Đoạn đường Dương Cát Lợi qua khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn. Đến hơn 12h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý tàn lửa và làm nguội bồn chứa để tránh nguy cơ cháy nổ trở lại.

622841985-122153628314937532-248256554232830666-n.jpg
Người dân sống ngay vụ cháy thoát thân ra ngoài.

Hiện chưa ghi nhận thương vong, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#cháy xe bồn #Nhà Bè #đám cháy #cảnh sát PCCC #chữa cháy #tai nạn giao thông #cứu hộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục