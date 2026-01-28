TPHCM: Xe bồn chở chất lỏng bốc cháy dữ dội trong khu dân cư

TPO - Trưa nay (28/1), một xe bồn chở chất lỏng bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè, TPHCM, tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu dân cư, khiến nhiều người dân hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h15, ngọn lửa bùng phát từ khu vực cabin xe, nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ phương tiện. Vụ cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, sức nóng tỏa ra mạnh, khói đen dày đặc che khuất tầm nhìn trong khu vực.

Clip lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy.

Người dân sống gần hiện trường cho biết khi nghe tiếng nổ, họ chạy ra ngoài thì phát hiện xe bồn đang cháy lớn. Do lo ngại nguy cơ phát nổ, nhiều người không dám tiếp cận hiện trường.

Vụ cháy được quay từ trên cao, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do xe bồn chở chất lỏng dễ cháy, lực lượng chữa cháy triển khai phun bọt chuyên dụng trực diện đám cháy, đồng thời phun nước làm mát khu vực xung quanh nhằm ngăn cháy lan vào nhà dân.

Xe bồn cháy ngay sát nhà dân.

Đoạn đường Dương Cát Lợi qua khu vực xảy ra hỏa hoạn đã được phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác chữa cháy và bảo đảm an toàn. Đến hơn 12h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục xử lý tàn lửa và làm nguội bồn chứa để tránh nguy cơ cháy nổ trở lại.

Người dân sống ngay vụ cháy thoát thân ra ngoài.

Hiện chưa ghi nhận thương vong, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.