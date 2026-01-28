Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Công an phường ở Hà Nội thiết lập 'thế trận' gần 200 camera để xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) lắp đặt 183 camera trên khắp các tuyến phố nhằm bảo đảm an ninh trật tự, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Sau thời gian triển khai, ý thức của người dân được nâng cao, việc lấn chiếm kinh doanh, hàng quán đã giảm đáng kể; dừng đỗ phương tiện cũng không còn tái diễn.

a2.jpg
Trung tâm giám sát camera tại Công an phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Công an phường Ô Chợ Dừa là một trong hai phường được Công an thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm Trung tâm giám sát camera. Kết quả bước đầu cho thấy, cùng với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Trung tâm giám sát camera đã phát huy hiệu quả trong giải quyết 2 “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

a3.jpg
a4.jpg
Việc xử lý, giám sát chấp hành của người vi phạm qua camera được thực hiện 24/24 nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật.

Từ 1/7/2025 thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa bàn các giải pháp áp dụng công nghệ số, chuyển đổi số vào phát hiện, xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Đơn vị đã quyết tâm xây dựng đến hệ thống camera, vận động các cơ quan mặt phố, các khu dân cư cùng đóng góp các camera kết nối với trung tâm dữ liệu của công an phường.

a9.jpg
Trung tá Vũ Minh thông tin về việc phát hiện, xử phạt vi phạm qua hệ thống camera giám sát.

Trung tá Vũ Minh - Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, hiện tại đơn vị đang quản lý hệ thống 183 camera đặt tại nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn. Đặc biệt, sau khi hệ thống camera AI của Công an TP Hà Nội đi vào hoạt động và có sự kết hợp với camera của Công an phường, trong một tuần qua đã "phạt nguội" 39 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

a8.jpg
a10.jpg
Khi phát hiện vi phạm qua camera, cán bộ tại trung tâm sẽ thông báo cho các tổ tuần tra đến xử lý.

Cụ thể, đối với những trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè lòng đường để kinh doanh… sau khi hệ thống camera phát hiện và truyền hình ảnh về trung tâm giám sát đặt tại trụ sở Công an phường thì cán bộ, chiến sĩ sẽ ngay lập tức xuống hiện trường xử lý.

"Hiện tại mỗi ngày đơn vị bố trí 3 cán bộ trực tại trung tâm giám sát camera và 3 tổ tuần tra với 18 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Khi phát hiện vi phạm, các cán bộ trực tại trung tâm sẽ thông báo cho các tổ tuần tra tới xử lý và thời gian chỉ mất khoảng 5 phút" - Trung tá Minh chia sẻ.

a11.jpg
Theo Trung tá Vũ Minh, thời gian từ khi phát hiện vi phạm qua camera đến khi xử lý chỉ mất khoảng 5 phút.

Ngoài việc xử lý vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hệ thống camera còn phát hiện các vi phạm về trật tự giao thông, dừng đỗ sai quy định… Khi phương tiện đã di chuyển khỏi khu vực thì Công an phường sẽ trích xuất dữ liệu camera để xác định được chủ phương tiện và tiến hành “phạt nguội”.

Đồng thời những trường hợp vi phạm trên địa bàn sau khi lập biên bản xử lý, cơ quan Công an sẽ thông báo về khu dân cư, tổ dân phố.

"Từ khi triển khai hệ thống camera thì ý thức của người dân được nâng cao, việc lấn chiếm kinh doanh, hàng quán đã giảm đáng kể; dừng đỗ phương tiện cũng không còn tái diễn” - Trung tá Vũ Minh nói.

a1.jpg
a5.jpg
a6.jpg
Mỗi ngày sẽ có 3 cán bộ trực tại trung tâm giám sát camera Công an phường Ô Chợ Dừa.

Theo Công an TP Hà Nội, trong ngày 26/1, lực lượng chức năng Công an thành phố đã phát hiện 302 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường. Các trường hợp vi phạm đã được bàn giao Công an các xã, phường để xác minh, xử lý theo quy định.

Việc tăng cường ứng dụng hệ thống camera giám sát kết hợp tiếp nhận phản ánh trực tiếp các hành vi vi phạm tại hiện trường đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường; đồng thời từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng diện mạo đô thị Thủ đô văn minh, trật tự, an toàn.

Thanh Hà
#Ứng dụng công nghệ giám sát đô thị #Xử lý vi phạm trật tự đô thị qua camera #Chuyển đổi số trong quản lý đô thị #Phạt nguội vi phạm trật tự đô thị #Nâng cao ý thức cộng đồng về vệ sinh môi trường #Hệ thống camera AI và hiệu quả giám sát #Quản lý trật tự giao thông bằng công nghệ #Xây dựng đô thị văn minh an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục