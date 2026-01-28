Hà Nội: Hiện trạng hàng loạt chợ cóc, chợ tạm trước hạn xử lý dứt điểm 30/1

TPO - Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm và điểm kinh doanh tự phát nhóm 1 trước ngày 30/1/2026 nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và lối đi cho người đi bộ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều điểm trong diện xử lý dứt điểm vẫn đang hoạt động.
Các sạp hàng kinh doanh rau xanh, hoa quả, thịt, cá… được bày dọc tuyến phố Trần Quốc Vượng, kéo dài liên tục và chiếm dụng gần như toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ.
Thịt, cá được bày bán tràn lan dọc vỉa hè khu vực tập thể Thành Công, phơi trực tiếp ngoài môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoạt động mua bán tự phát cũng khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên, ngay cạnh biển cấm họp chợ, bán hàng.
Trái ngược với nhiều điểm chợ cóc vẫn tồn tại, khu chợ phố Cầu Mới (phường Đống Đa) ghi nhận diện mạo thông thoáng hơn sau khi tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh được xử lý.
Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thành giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1 trước ngày 30/1.
Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm "nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.
Nhóm 2 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6.
Nhóm 3 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12.
Nhóm 4 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027. 4 nhóm trên có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.