Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Hiện trạng hàng loạt chợ cóc, chợ tạm trước hạn xử lý dứt điểm 30/1

Đức Nguyễn

TPO - Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ xử lý dứt điểm các chợ cóc, chợ tạm và điểm kinh doanh tự phát nhóm 1 trước ngày 30/1/2026 nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và lối đi cho người đi bộ. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy nhiều điểm trong diện xử lý dứt điểm vẫn đang hoạt động.

VIDEO: Hiện trạng hàng loạt chợ cóc, chợ tạm ở Hà Nội trước hạn xử lý dứt điểm 30/1.
tp-baotienphong-299.jpg
Theo UBND thành phố Hà Nội, trước ngày 30/1/2026, thành phố sẽ giải tán 75 chợ cóc và các điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Việc này nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải quyết “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn và thân thiện.
tp-baotienphong-265.jpg
Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 28/1, tức hai ngày trước hạn xử lý dứt điểm theo kế hoạch, tại một số chợ thuộc nhóm 1 cho thấy tình trạng họp chợ trên vỉa hè từ sáng đến tối vẫn diễn ra, lòng đường bị chiếm dụng làm nơi buôn bán. (Hình ảnh ghi nhận tại chợ Trần Quốc Vượng, phường Cầu Giấy).
tp-baotienphong-270.jpg
tp-baotienphong-268.jpg
Các sạp hàng kinh doanh rau xanh, hoa quả, thịt, cá… được bày dọc tuyến phố Trần Quốc Vượng, kéo dài liên tục và chiếm dụng gần như toàn bộ vỉa hè dành cho người đi bộ.
tp-baotienphong-267.jpg
Bà Thúy Hường (phường Cầu Giấy) cho biết, bà có thói quen tiện đâu mua đó, ít khi vào chợ chính. “Những ngày qua, tôi thấy các tiểu thương buôn bán trên vỉa hè đã ít hơn so với trước".
tp-baotienphong-294.jpg
Tại chợ cóc khu vực tập thể Thành Công (cổng sau Trường Mầm non Thành Công, phường Giảng Võ), dù thuộc diện xử lý dứt điểm trước ngày 30/1, hoạt động mua bán vẫn diễn ra nhộn nhịp, kéo dài từ đầu đến cuối phố.
tp-baotienphong-297.jpg
tp-baotienphong-296.jpg
Thịt, cá được bày bán tràn lan dọc vỉa hè khu vực tập thể Thành Công, phơi trực tiếp ngoài môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Hoạt động mua bán tự phát cũng khiến tuyến phố trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.
tp-baotienphong-293.jpg
Việc chợ cóc khu vực tập thể Thành Công sẽ bị xử lý trước ngày 30/1 khiến bà Lê Thị Dương (56 tuổi, phường Giảng Võ) không khỏi lo lắng. “Tôi bán hàng trên vỉa hè tuyến phố này đã nhiều năm, quen mặt, quen khách. Nếu phải dẹp bỏ, tôi chưa biết sẽ buôn bán ở đâu để mưu sinh”, bà Dương giãi bày.
tp-baotienphong-277.jpg
Tại ngõ 199 Hồ Tùng Mậu (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), một phiên chợ cóc cũng tồn tại và họp vào mỗi buổi sáng, với hàng chục tiểu thương bày bán rau củ, thịt cá, hoa quả dọc hai bên vỉa hè.
tp-baotienphong-275.jpg
tp-baotienphong-273.jpg
tp-baotienphong-298.jpg
Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên, ngay cạnh biển cấm họp chợ, bán hàng.
tp-baotienphong-278.jpg
Thậm chí, không gian tập thể dục của cư dân cũng bị biến thành nơi bày bán hàng hóa.
tp-baotienphong-281.jpg
Không chỉ ở các ngõ ngách, tại khu vực đường lớn 160 Tây Tựu (phường Tây Tựu), tình trạng này vẫn diễn ra dù đây là điểm thuộc nhóm 1 cần xử lý dứt điểm.
tp-baotienphong-286.jpg
Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.
tp-baotienphong-300.jpg
Trái ngược với nhiều điểm chợ cóc vẫn tồn tại, khu chợ phố Cầu Mới (phường Đống Đa) ghi nhận diện mạo thông thoáng hơn sau khi tình trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh được xử lý.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ hoàn thành giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1 trước ngày 30/1.

Những chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát này lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, điểm "nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận.

Nhóm 2 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6.

Nhóm 3 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12.

Nhóm 4 là các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027. 4 nhóm trên có 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.

Đức Nguyễn
#Hà Nội #chợ tạm #chợ cóc #xử lý chợ #an toàn phòng cháy #kinh doanh tự phát #tiểu thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục