Cận cảnh Quốc lộ 1A trước khi được mở rộng lên 90m

TPO - Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị có tổng chiều dài tuyến khoảng 36,3km, quy mô mặt cắt ngang khoảng 90m. Tổng mức đầu tư tuyến đường khoảng 152.639 tỷ đồng.