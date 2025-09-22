Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xử lý dứt điểm vướng mắc tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Ngày 22/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để bàn phương án tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ chi trả và giải ngân kinh phí bổ sung, giải quyết đơn thư các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, tổng kinh phí được cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A là 1.275 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6, số tiền đã được phê duyệt là 677,856 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho người dân 667,156 tỷ đồng.

Tính đến nay, vẫn còn 597,144 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong số này có 319,171 tỷ đồng dự kiến sẽ cấp lại cho các xã, phường mới. Tổng nhu cầu kinh phí cần thiết để tiếp tục chi trả hiện khoảng 329,871 tỷ đồng.

51.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Thực tế triển khai tại các xã, phường cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều vụ việc khiếu nại, tranh chấp vẫn tồn đọng. Tại phường Hoàng Mai, hiện vẫn còn 196 hộ chuyển tiếp từ thị xã Hoàng Mai (cũ), mới giải quyết được 28 trường hợp.

Xã Quỳnh Văn hiện còn 8 hộ với 11 thửa đất đang vướng mắc, do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc lập phương án bồi thường. Xã Quỳnh Lưu cũng tồn đọng 23 hộ chưa chi trả, nguyên nhân chủ yếu là do người dân đi làm ăn xa hoặc chưa thống nhất việc phân chia thừa kế…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND các xã, phường đã báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất; xác định đối tượng trực tiếp nhận bồi thường hỗ trợ do còn có tranh chấp quyền lợi…

50.jpg
Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An

Các địa phương đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính Nghệ An xem xét, hướng dẫn và cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, bao gồm cả phần chậm chi trả. Lãnh đạo các ngành liên quan cũng trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là liên quan đến các thủ tục đất đai; việc khởi kiện hành chính; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại; việc cấp kinh phí.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch vào cuối năm 2025.

Các xã khẩn trương thành lập tổ rà soát toàn bộ đơn thư khiếu nại; trường hợp đã xác minh có kết quả rõ cần phải ban hành quyết định xử lý dứt điểm trước ngày 30/10; khẩn trương chi trả đối với những trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường.

Thu Hiền
#quốc lộ 1A #giải phóng mặt bằng #dự án mở rộng #Nghệ An #bồi thường đất đai #xử lý vướng mắc #phối hợp chính quyền #rà soát #khiếu nại

Xem thêm

Cùng chuyên mục