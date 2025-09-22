Xử lý dứt điểm vướng mắc tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A qua Nghệ An

Ngày 22/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc để bàn phương án tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ chi trả và giải ngân kinh phí bổ sung, giải quyết đơn thư các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Nghệ An, tổng kinh phí được cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A là 1.275 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6, số tiền đã được phê duyệt là 677,856 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho người dân 667,156 tỷ đồng.

Tính đến nay, vẫn còn 597,144 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong số này có 319,171 tỷ đồng dự kiến sẽ cấp lại cho các xã, phường mới. Tổng nhu cầu kinh phí cần thiết để tiếp tục chi trả hiện khoảng 329,871 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc

Thực tế triển khai tại các xã, phường cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều vụ việc khiếu nại, tranh chấp vẫn tồn đọng. Tại phường Hoàng Mai, hiện vẫn còn 196 hộ chuyển tiếp từ thị xã Hoàng Mai (cũ), mới giải quyết được 28 trường hợp.

Xã Quỳnh Văn hiện còn 8 hộ với 11 thửa đất đang vướng mắc, do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, gây khó khăn cho việc lập phương án bồi thường. Xã Quỳnh Lưu cũng tồn đọng 23 hộ chưa chi trả, nguyên nhân chủ yếu là do người dân đi làm ăn xa hoặc chưa thống nhất việc phân chia thừa kế…

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND các xã, phường đã báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện liên quan đến việc xác minh nguồn gốc đất; xác định đối tượng trực tiếp nhận bồi thường hỗ trợ do còn có tranh chấp quyền lợi…

Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An

Các địa phương đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính Nghệ An xem xét, hướng dẫn và cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, bao gồm cả phần chậm chi trả. Lãnh đạo các ngành liên quan cũng trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là liên quan đến các thủ tục đất đai; việc khởi kiện hành chính; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại; việc cấp kinh phí.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch vào cuối năm 2025.

Các xã khẩn trương thành lập tổ rà soát toàn bộ đơn thư khiếu nại; trường hợp đã xác minh có kết quả rõ cần phải ban hành quyết định xử lý dứt điểm trước ngày 30/10; khẩn trương chi trả đối với những trường hợp đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường.