Tổ chức lại giao thông nút giao Quốc lộ 2 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Anh Trọng
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Quốc lộ 2 và đường dẫn ra cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, từ ngày 31/1, cơ quan chức năng sẽ điều tiết phương tiện đi theo phương án mới.

Cụ thể, bắt đầu từ 7h ngày 31/1, cơ quan chức năng sẽ đóng điểm mở dải phân cách tại trung tâm nút giao Quốc lộ 2 và nhánh đường dẫn ra cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đồng thời cấm xe rẽ trái từ Quốc lộ 2 sang cao tốc Nội Bài – Lào Cai.

Phương án tổ chức giao thông khi đóng điểm mở dải phân cách nút giao được thực hiện như sau: Xe ô tô đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) lưu thông trên Quốc lộ 2 (hướng về Phú Thọ) có thể quay đầu tại các điểm mở dải phân cách giữa trên Quốc lộ 2(các lý trình Km9+230, Km9+500, Km9+820, Km10+300, Km10+650, Km10+800, Km10+950, Km11+250, Km11+950).

CSGT Hà Nội điều tiết giao thông trên đường.

Ô tô chở hàng, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc lưu thông trên Quốc lộ 2 (hướng về Phú Thọ), có thể quay đầu tại điểm mở dải phân cách giữa trên Quốc lộ 2 tại lý trình Km12+650.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Quốc lộ 2 - nhánh đường dẫn ra cao tốc Nội Bài - Lào Cai; theo dõi tình hình giao thông, phối hợp điều chỉnh chu kỳ, pha đèn tín hiệu cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Quốc lộ 2 - nhánh đường dẫn vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Quốc lộ 2 – Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 2 - Kim Anh, Quốc lộ 2 – đường 35...

Giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố và các lực lượng chức năng của UBND xã Nội Bài, kiểm tra, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, dừng, đỗ xe sai quy định... trên Quốc lộ 2 (đoạn từ nút giao Quốc lộ 2 – Võ Văn Kiệt đến hết địa phận thành phố Hà Nội).

Anh Trọng
