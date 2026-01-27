CLIP: CSGT dùng xe đặc chủng đưa bé trai 2 tuổi hóc dị vật đến bệnh viện

TPO - Ngày 27/1, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TPHCM) cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ, dùng mô tô đặc chủng đưa một bé trai 2 tuổi bị hóc dị vật đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Clip CSGT TPHCM đưa hai mẹ con đi cấp cứu trên xe mô tô đặc chủng. Nguồn PC08.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 26/1, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ Trường Chinh – Tân Kỳ Tân Quý (TPHCM), Đại úy Cao Hoài Sang, Đội CSGT Tân Sơn Nhất, tiếp nhận lời cầu cứu từ một người mẹ đang hoảng loạn vì con trai 2 tuổi bị hóc dị vật, khó thở.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp và thời điểm giờ cao điểm, phương tiện lưu thông đông đúc, Đại úy Sang nhanh chóng báo cáo trực ban xin ý kiến, đồng thời sử dụng xe mô tô đặc chủng chở hai mẹ con đến Bệnh viện Thống Nhất.

Hình ảnh CSGT đưa hai mẹ con vào khoa cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định cần chuyển bé trai sang Bệnh viện Nhi đồng 1 để can thiệp chuyên sâu. Không chần chừ, chiến sĩ CSGT tiếp tục bật còi ưu tiên, “mở đường” xuyên dòng xe cộ đưa cháu bé đến bệnh viện chuyên khoa trong thời gian ngắn nhất.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 đã gắp thành công dị vật. Hiện sức khỏe bé trai đã ổn định. Xúc động trước nghĩa cử của lực lượng CSGT, gia đình cháu bé đã gửi lời cảm ơn đến Đội CSGT Tân Sơn Nhất vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân.