Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ Y tế sẽ quản lý Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý. Tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại quyết định, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo và hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thống kê đầy đủ hiện trạng về số lượng người làm việc; tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác bàn giao về Bộ Y tế theo đúng quy định.

anh-chup-man-hinh-2026-01-27-luc-191832.png
Chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý.

Bộ Y tế tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về Bộ Y tế để quản lý theo quy định; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng thực hiện việc điều chuyển số lượng người làm việc, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu của bệnh viện này về Bộ Y tế để quản lý.

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện cần bảo đảm chặt chẽ không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí tài chính, tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Y tế tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo yêu cầu.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phê duyệt phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất chuyển Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Bộ Y tế.

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp được thành lập năm 1967. Từ một Bệnh xá nhỏ được xây dựng dưới thời chiến tranh, sau gần 60 năm phát triển, bệnh viện đã phát triển lớn mạnh với cơ sở hạ tầng khang trang, thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ nhiều kinh nghiệm. Bệnh viện này gồm có 3 cơ sở, trong đó 2 cơ sở ở Hà Nội và 1 cơ sở tại Hải Phòng.

Luân Dũng
#Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp #Bộ Y tế #Chuyển giao bệnh viện #quản lý bệnh viện

Xem thêm

Cùng chuyên mục