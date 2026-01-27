Bộ Y tế sẽ quản lý Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp

TPO - Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định về việc chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý. Tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại quyết định, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo và hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thống kê đầy đủ hiện trạng về số lượng người làm việc; tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác bàn giao về Bộ Y tế theo đúng quy định.

Chuyển giao Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Y tế quản lý.

Bộ Y tế tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về Bộ Y tế để quản lý theo quy định; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hải Phòng thực hiện việc điều chuyển số lượng người làm việc, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở, hồ sơ, tài liệu của bệnh viện này về Bộ Y tế để quản lý.

Phó Thủ tướng lưu ý, quá trình thực hiện cần bảo đảm chặt chẽ không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí tài chính, tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Y tế tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp thành các cơ sở thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cơ chế tự chủ theo yêu cầu.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phê duyệt phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ.

Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất chuyển Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp về trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - Bộ Y tế.