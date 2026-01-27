Người lao động TPHCM vỡ òa nhận chuyển khoản quà Tết

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TPHCM tặng quà cho 350.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền lên tới 350 tỷ đồng (1 triệu đồng/người) thông qua hình thức chuyển khoản.

Tối 27/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã tổ chức Chương trình họp mặt tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang động viên và tặng quà đoàn viên, người lao động.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động đồng thời chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dịp này, 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được LĐLĐ TPHCM tặng quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 300.000 đồng.

Người lao động vui mừng vì được TPHCM chăm lo Tết chu đáo.

Tại chương trình, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã gặp gỡ, thăm hỏi tình hình đời sống và động viên người lao động cố gắng làm việc.

Ông Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, trong năm qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động. Đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên, người lao động dù có được nâng lên nhưng vẫn còn không ít khó khăn.

Nữ công nhân vui mừng được nhận quà Tết là 1 triệu đồng vào tài khoản.

“Nhằm chăm lo Tết 2026, LĐLĐ TPHCM đã lên kế hoạch chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động xây dựng và triển khai nhiều chương trình, hoạt động chăm lo thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, “Không để đoàn viên, người lao động nào bị bỏ lại phía sau”; 100% đoàn viên, công nhân lao động khó khăn đều được Công đoàn chăm lo nhân dịp Tết” – ông Nhân cho hay.

Với phương châm đó, tại chương trình họp mặt, LĐLĐ TPHCM đã thực hiện chăm lo bằng hình thức phối hợp với các ngân hàng chuyển khoản đồng loạt cho 350.000 đoàn viên, công nhân lao động (1 triệu đồng/người). Mỗi phần quà Tết được trao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Hơn 350.000 đoàn viên, người lao động TPHCM có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết với tổng số tiền lên tới 350 tỷ đồng (1 triệu đồng/người) thông qua hình thức chuyển khoản.

Không giấu được xúc động, chị Dương Thị Tình (quê Quảng Trị, công nhân Công ty Lạc Tỷ) bộc bạch: “Mặc dù cuộc sống của đa số công nhân lao động còn nhiều vất vả và phải lo toan để mưu sinh nhưng những sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành và tổ chức công đoàn đã giúp chúng tôi có thêm nhiều nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Những món quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất mà mang tính nhân văn sâu sắc của tổ chức Công đoàn, giúp người lao động giảm bớt khó khăn, đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy”.

Chương trình họp mặt, tặng quà đoàn viên, người lao động là hoạt động khởi đầu chuỗi các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động TPHCM dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.