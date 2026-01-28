Nướng cá không ngơi tay bên bếp than rực lửa giáp Tết

TPO - Những ngày cận Tết, bên bếp than đỏ lửa, phụ nữ làng cá mướt mồ hôi nướng từng mẻ cá. Khói quyện mùi biển, hơi nóng hầm hập, họ cần mẫn thức từ sáng sớm đến đêm khuya để mưu sinh.