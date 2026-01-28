Nướng cá không ngơi tay bên bếp than rực lửa giáp Tết

TPO - Những ngày cận Tết, bên bếp than đỏ lửa, phụ nữ làng cá mướt mồ hôi nướng từng mẻ cá. Khói quyện mùi biển, hơi nóng hầm hập, họ cần mẫn thức từ sáng sớm đến đêm khuya để mưu sinh.
Tại cơ sở nướng cá của gia đình ông Hoàng Đức Hòa (60 tuổi, khối Thành Công, phường Cửa Lò), bếp than đỏ lửa gần như suốt ngày đêm. Ông Hòa cho biết, trung bình mỗi ngày gia đình nướng khoảng 1 tạ cá. Tuy nhiên dịp giáp Tết, sản lượng tăng gấp 2-3 lần. Công việc bắt đầu từ 2 - 3 giờ sáng đến khi hết mẻ cá cuối cùng để kịp giao thương lái. Các loại cá nướng đa dạng như cá thu, bạc má, cá mu, cá trích, cá cơm....
Bà Nguyễn Thị Luyến (58 tuổi, vợ ông Hòa) là người có hơn 30 năm kinh nghiệm nướng cá. Đôi tay thoăn thoắt lật cá, mắt luôn dõi theo độ lửa, bà Luyến chia sẻ: “Nướng cá quan trọng nhất là giữ nhiệt. Vỉ cách than chừng 10 - 15 cm, gần quá cá cháy, xa quá cá lâu chín. Mỗi mẻ chỉ khoảng 5 - 10 phút, nhưng phải luôn tay, luôn mắt”.
Trong các loại hải sản, cá thu được xem là đặc sản chủ lực. Cá thu được đánh bắt từ những ngư trường xa như Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ,… Nhờ nhu cầu tăng mạnh dịp Tết, cá thu nướng cũng có giá nhỉnh hơn ngày thường. Cá loại 1 hiện dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, loại nhỏ hơn từ 180.000 - 200.000 đồng/kg. Không chỉ là món ăn quen thuộc trong mâm cỗ Tết, cá thu nướng còn là món quà biếu được nhiều người lựa chọn bởi hương vị đặc trưng và sự tiện lợi.
Khi những mẻ cá cuối cùng rời bếp than, thương lái nhanh chóng thu mua, đóng gói, đưa lên xe phân phối đi khắp các chợ, nhà hàng, quán ăn trong và ngoài tỉnh. Những chuyến xe nối đuôi nhau rời làng cá, mang theo hương Tết mặn mòi của biển.