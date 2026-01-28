Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nướng cá không ngơi tay bên bếp than rực lửa giáp Tết

Thu Hiền

TPO - Những ngày cận Tết, bên bếp than đỏ lửa, phụ nữ làng cá mướt mồ hôi nướng từng mẻ cá. Khói quyện mùi biển, hơi nóng hầm hập, họ cần mẫn thức từ sáng sớm đến đêm khuya để mưu sinh.

Video: Mướt mồ hôi bên bếp than rực lửa những ngày giáp Tết
tp-18.jpg
Từ rạng sáng, bến cá Nghi Thủy (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đã nhộn nhịp﻿ tàu thuyền cập bến. Cá tươi được chuyển nhanh tay lên bờ, phân loại, cân đếm rồi đưa thẳng vào các cơ sở chế biến. Không khí càng thêm tất bật khi nhu cầu cá nướng phục vụ thị trường Tết tăng cao.
tp-1.jpg
tp-2.jpg
tp-4.jpg
Tại cơ sở nướng cá của gia đình ông Hoàng Đức Hòa (60 tuổi, khối Thành Công, phường Cửa Lò), bếp than đỏ lửa gần như suốt ngày đêm. Ông Hòa cho biết, trung bình mỗi ngày gia đình nướng khoảng 1 tạ cá. Tuy nhiên dịp giáp Tết, sản lượng tăng gấp 2-3 lần. Công việc bắt đầu từ 2 - 3 giờ sáng đến khi hết mẻ cá cuối cùng để kịp giao thương lái. Các loại cá nướng đa dạng như cá thu, bạc má, cá mu, cá trích, cá cơm....
tp-5.jpg
tp-3.jpg
Bà Nguyễn Thị Luyến (58 tuổi, vợ ông Hòa) là người có hơn 30 năm kinh nghiệm nướng cá. Đôi tay thoăn thoắt lật cá, mắt luôn dõi theo độ lửa, bà Luyến chia sẻ: “Nướng cá quan trọng nhất là giữ nhiệt. Vỉ cách than chừng 10 - 15 cm, gần quá cá cháy, xa quá cá lâu chín. Mỗi mẻ chỉ khoảng 5 - 10 phút, nhưng phải luôn tay, luôn mắt”.
tp-6.jpg
Những mẻ cá được xếp ngay ngắn trên bếp than hồng﻿, khói quyện mùi cá chín thơm lừng. Không tẩm ướp gia vị, không phụ gia, cá được nướng hoàn toàn bằng than hoa để giữ trọn vị ngọt tự nhiên.
tp-13.jpg
tp-29.jpg
Trong các loại hải sản, cá thu được xem là đặc sản chủ lực. Cá thu được đánh bắt từ những ngư trường xa như Hoàng Sa, Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ,… Nhờ nhu cầu tăng mạnh dịp Tết, cá thu nướng cũng có giá nhỉnh hơn ngày thường. Cá loại 1 hiện dao động từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, loại nhỏ hơn từ 180.000 - 200.000 đồng/kg. Không chỉ là món ăn quen thuộc trong mâm cỗ Tết, cá thu nướng còn là món quà biếu được nhiều người lựa chọn bởi hương vị đặc trưng và sự tiện lợi.
tp-7.jpg
Theo chị Nguyễn Thị Dung (42 tuổi, trú khối Thành Công), nghề nướng cá đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. “Than cháy quá cá dễ khét, than yếu thì màu không đẹp. Chỉ lơ là chút là hỏng cả mẻ”, chị nói, mồ hôi thấm ướt lưng áo trong hơi nóng hầm hập.
tp-21.jpg
Gắn bó qua nhiều thế hệ, nghề nướng cá ở Cửa Lò không chỉ mang lại sinh kế cho hàng chục hộ dân mà còn góp phần tạo nên dấu ấn ẩm thực riêng của miền biển Xứ Nghệ. Hiện toàn phường Cửa Lò có khoảng 30 hộ làm nghề nướng cá, tập trung chủ yếu ở khu vực Nghi Hải và Nghi Thủy cũ.
tp-15.jpg
tp-17.jpg
Khi những mẻ cá cuối cùng rời bếp than, thương lái nhanh chóng thu mua, đóng gói, đưa lên xe phân phối đi khắp các chợ, nhà hàng, quán ăn trong và ngoài tỉnh. Những chuyến xe nối đuôi nhau rời làng cá, mang theo hương Tết mặn mòi của biển.
Thu Hiền
#Tết #bếp than #nội trợ #hình ảnh #chuẩn bị Tết #Nghệ An #làng cá #Cửa Lò

