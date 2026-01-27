Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu hữu nghị giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào

Chiều 27/1, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã đến chào đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Dự buổi tiếp còn có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thành công của Đại hội một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo trong Đảng; đồng thời đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đặc biệt nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân Lào đối với đồng chí Thongloun Sisoulith.

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kayson Phomvihan (Cay-xỏn Phôm-vi-hản) và Chủ tịch Souphanouvong (Xu-pha-nu-vông) kính yêu, các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên luôn coi việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim mình.

Trên tinh thần đó, từ ngày 28-30/1/2026, Mặt trận 2 nước sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026 tại tỉnh Nghệ An với sự tham dự của Mặt trận 10 tỉnh của Lào và 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam có chung đường biên giới nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, đặc biệt là cụ thể hóa tinh thần Tuyên bố chung cuộc gặp cấp cao hai Đảng vào tháng 12/2025 về việc làm sâu sắc mối quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" giữa hai nước.

Thông tin về những điểm nổi bật trong hoạt động của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cho biết, năm 2025 là năm MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc sắp xếp giúp cho Mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò là nòng cốt chính trị, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những điểm nóng phát sinh từ cơ sở.

Từ nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thời gian tới, Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò của mình để không chỉ là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội sắc bén, giúp cho Đảng, Nhà nước hoạch định chính sát với thực tiễn hơn.

Với tư duy đổi mới, MTTQ Việt Nam mong muốn được phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hoạt động Mặt trận hai nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.

Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith thể hiện sự vui mừng, cảm động với sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định: Mặt trận hai nước có vai trò quan trọng đối với hai Đảng, gắn liền với quá trình lịch sử của hai nước và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn tiếp theo.

Từ thành công của Đại hội Đảng của hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị hai cơ quan tiếp tục duy trì truyền thống, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoan nghênh, đánh giá cao việc MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026 tại tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith mong muốn hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hơn nữa; đồng thời đẩy mạnh hoạt động trao đổi, chia sẻ bài học kinh nghiệm để hoạt động Mặt trận ngày càng thực chất, huy động được người dân ủng hộ, góp sức xây dựng hai Đảng, hai đất nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào (LPRYU) trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau để thúc đẩy tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu thêm về tầm quan trọng, nguồn gốc mối quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" giữa hai nước để tiếp tục giữ gìn, phát huy mối quan hệ giữa hai Đảng, hai đất nước./.