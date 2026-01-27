Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Chiều nay (27/1), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về một số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, các chính sách an sinh xã hội, việc sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và tình hình thực hiện các Nghị quyết của Trung ương.

Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính; các Ủy viên Bộ Chính trị: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo một số ban, bộ ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quảng Ninh được lựa chọn là địa phương đầu tiên lãnh đạo Đảng và Nhà nước làm việc sau Đại hội, với mong muốn những địa phương có nền tảng vững chắc, có kinh nghiệm đổi mới và năng lực thực thi tốt phải đi trước một bước trong triển khai các quyết sách lớn, tạo chuyển động sớm và rõ cách làm cho toàn hệ thống.

Buổi làm việc của Tổng Bí thư ngày hôm nay đánh dấu bước chuyển trực tiếp từ quyết sách sang hành động, diễn ra ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng kết thúc thành công.

Theo báo cáo, năm 2025, GRDP của địa phương tăng gần 12%, cao nhất cả nước; quy mô kinh tế mở rộng; năng suất lao động tăng trên 13%, cho thấy chất lượng tăng trưởng cải thiện rõ rệt. Thu ngân sách trên 85 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ nội địa, đầu tư tiếp tục khởi sắc: doanh nghiệp mới tăng, vốn trong nước và FDI duy trì tích cực, giải ngân đầu tư công hiệu quả.

Đáng chú ý, Quảng Ninh quyết tâm khi đồng thời khởi công, khánh thành 82 dự án động lực với tổng vốn trên 525 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công vượt 111% kế hoạch.

Đặc biệt, trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Quảng Ninh tiếp tục khẳng định vai trò đi đầu cả nước, riêng trong việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh quyết tâm đưa công cụ số vào điều hành không chỉ đáp ứng yêu cầu mà còn chủ động đi trước trong đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những kết quả đạt được rất đáng trân trọng của tỉnh, thể hiện quá trình đổi mới bền bỉ, nhất quán, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo nên bản lĩnh, uy tín và vị thế của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới.

Mặc dù vậy, Tổng Bí thư cũng cho rằng, Quảng Ninh vẫn phải đối mặt những hạn chế chiến lược nếu không nhận diện và xử lý kịp thời sẽ làm suy giảm vai trò dẫn dắt.

Nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm, trong đó cần triển khai ngay chương trình hành động nhằm thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững trên tinh thần nói ít, làm nhiều, làm đến cùng.

Yêu cầu số một là Quảng Ninh tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng một chương trình hành động rõ ràng, hiệu quả, xác định đúng “chủ thể - lộ trình - nguồn lực - đích đến”, kèm phân công trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và cơ chế giám sát cụ thể, không dàn trải nhiệm vụ mà tập trung chọn một số “đầu việc quốc gia” để làm mẫu, tạo chuẩn mực, như quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, kinh tế biển - đảo xanh và số, hợp tác kinh tế qua biên giới, du lịch - di sản chất lượng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quảng Ninh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đề xuất và hành động; mạnh dạn triển khai cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, KHCN, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị để mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá.

Chính quyền các cấp phải chuyển thực chất từ “quản lý” sang “kiến tạo, phục vụ”, lấy hiệu quả phục vụ và chất lượng phát triển làm thước đo; đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, số hóa, minh bạch hóa và quản trị dựa trên dữ liệu, phân tích, dự báo.

Quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Quảng Ninh coi kỷ luật thực thi và trách nhiệm gắn với kết quả là yêu cầu bắt buộc. Đây là căn cứ quan trọng nhất để đánh giá năng lực cán bộ. Đầu tư công tập trung dự án động lực, chuẩn bị kỹ, giải ngân nhanh nhưng bảo đảm chất lượng và tác động lan tỏa; quản lý chặt chẽ, minh bạch tài sản công, đất đai và ngân sách để chống thất thoát, lãng phí.

"Kỷ luật nền tảng này là cơ sở để tỉnh khẳng định vai trò đầu tàu và tạo tiền đề cho bứt phá lớn, bền vững trong giai đoạn tới”, Tổng Bí thư chỉ đạo.

Chấm dứt né tránh, đùn đẩy

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, địa phương tái cấu trúc không gian phát triển, tích hợp biển đảo - biên giới - di sản - đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Bởi, nếu tiếp tục ghép nối các dự án đơn lẻ, Quảng Ninh khó tạo sức bật và lợi thế dài hạn; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tạo đột phá động lực tăng trưởng trong đó lấy KHCN, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế biển hiện đại trên nền tảng nhân lực chất lượng cao, tiến tới Quảng Ninh cần định vị là trung tâm nhân lực chất lượng cao của vùng, hình thành hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; phát triển đào tạo nghề chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và không gian đổi mới sáng tạo.

Cùng với chính sách thu hút, trọng dụng, giữ chân nhân tài, tỉnh cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để đáp ứng quản trị hiện đại, hội nhập và năng lực dẫn dắt phát triển giai đoạn mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV



Tổng Bí thư nêu rõ, theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, tỉnh cũng cần tiếp tục triển khai cải cách thể chế như cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm dự án tồn đọng, chậm tiến độ bằng cơ chế rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; chấm dứt né tránh, đùn đẩy.

Đặc biệt, Quảng Ninh cũng cần chú trọng xây dựng Đảng bộ và bộ máy “hành động - kỷ luật - dám chịu trách nhiệm”, hiện đại hóa phương thức lãnh đạo gắn với kiểm soát quyền lực.

Theo Tổng Bí thư, Đại hội XIV đặt ra yêu cầu then chốt nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng và bộ máy, lấy đó làm thước đo chất lượng lãnh đạo. Với Quảng Ninh, nhiệm vụ trung tâm là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị hành động, kỷ luật, thống nhất ý chí và dám chịu trách nhiệm, đủ bản lĩnh biến nghị quyết thành kết quả.

Trọng tâm là kỷ luật thực thi nghiêm minh, mọi chủ trương gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; chấm dứt né tránh, đùn đẩy. Đi liền là cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, đổi mới có kiểm soát, không buông lỏng nguyên tắc.

Trên nền tảng đã đi trước về công nghệ số, giai đoạn mới đòi hỏi kỷ luật thực thi số, giao việc rõ, theo dõi sát, đánh giá theo kết quả và công khai trách nhiệm, qua đó kiểm soát quyền lực hiệu quả, nâng cao chất lượng quyết định và năng lực điều hành. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, có bản lĩnh, tư duy đổi mới, năng lực thực thi và tinh thần phục vụ nhân dân.

"Niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất của năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.