Xã hội

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y ông Lê Vĩnh Thế, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 27/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo báo Quảng Trị, tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh ủy viên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Vĩnh Thế.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Vĩnh Thế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Vĩnh Thế cảm ơn sự tin tưởng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị và khẳng định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn.

Ông Thế cam kết tiếp tục rèn luyện, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Báo Quảng Trị
