Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Hà Nội với ông Trần Anh Tuấn

TPO - HĐND TP. Hà Nội đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại kỳ họp thứ 31, được tổ chức ngày 27/1, với 100% số phiếu tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, để nhận nhiệm vụ mới.

HĐND TP. Hà Nội cũng tiến hành bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.

Lãnh đạo HĐND và UBND thành phố tặng hoa chúc mừng 4 Ủy viên UBND thành phố

Trình bày tờ trình, đại diện UBND TP. Hà Nội cho biết, ngày 13/1/2026, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố, đến nhận công tác tại Sở Khoa học và Công nghệ; giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội.

UBND thành phố ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiền (sinh ngày 2/12/1975), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở GD&ĐT; giữ chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố.

UBND thành phố cũng ban hành quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Long (SN 25/10/1975), Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ Hà Nội; giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội.

UBND thành phố ban hành quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú (sinh ngày 11/3/1984), Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Để việc chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố đáp ứng được yêu cầu trên các lĩnh vực công tác, Chủ tịch UBND thành phố trình HĐND TP. Hà Nội bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với: ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD&ĐT và ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính.

Với đa số phiếu tán thành, HĐND thành phố đã bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với 4 nhân sự kể trên.