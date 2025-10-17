Ông Nguyễn Văn Phong nói về công tác nhân sự tại Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, chất lượng nhân sự của Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 "là rất đồng đều, tuyệt đối không có sự bố trí quá chênh lệch".

Chiều 17/10, Thành ủy Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội - nhấn mạnh "đại hội đã thành công tốt đẹp".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Hữu Thắng.



Trong số những kết quả nổi bật của đại hội, theo ông Phong, là về công tác nhân sự. Ông Phong nêu, dự đại hội có 550 đại biểu - là số lượng đại biểu lớn nhất trong các kỳ đại hội của Hà Nội.

Về bầu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII, ông Phong cho biết, căn cứ đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị 86 nhân sự để bầu 75 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, đạt tỷ lệ số dư gần 15% - ở mức rất cao theo hướng dẫn của Chỉ thị 45.

Theo ông Phong, với sự chuẩn bị rất nghiêm túc, khoa học, dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy định, nên đại hội chỉ bầu 1 lần đủ 75 người tham gia Ban Chấp hành Đại hội Đảng bộ TP khoá XVIII. "Kết quả bầu rất tập trung, nhân sự đều trúng cử với số phiếu cao" ông Phong nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng thông tin, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVIII, cũng chỉ bầu 1 lần đủ 17 Ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có 6 người tham gia lần đầu, đảm bảo theo đúng cơ cấu 3 độ tuổi, có đại diện các lĩnh vực.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong - đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: PV.



Ông Phong thông tin, các nhân sự trong Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đạt phiếu bầu tỷ lệ tuyệt đối.

Từ những vấn đề trên, theo ông Phong, chất lượng chuẩn bị nhân sự của đại hội là rất đồng đều, có chất lượng ngang nhau, tuyệt đối không có sự bố trí quá chênh lệch.

Về bầu đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Phong cho biết, theo phân bổ từ Trung ương, Hà Nội có 66 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu đương nhiên. Đại hội đã bầu 1 lần đủ 64 đại biểu, cơ cấu mang tính toàn diện, có cán bộ lãnh đạo thành phố, có cán bộ cấp cơ sở, có trí thức, nhà khoa học, có chuyên gia, văn nghệ sĩ tiêu biểu, đại diện đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại họp báo, phóng viên Tiền Phong hỏi về việc bố trí công tác với các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khoá XVIII.

Về vấn đề này, ông Phong nêu, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khoá XVIII đã bầu Ban Thường vụ, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Còn việc phân công công tác đối với các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, theo ông Phong, sẽ thực hiện trong thời gian tới, theo đúng đề án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt.