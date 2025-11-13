Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân Chủ tịch Hà Nội: Sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ nhân dân

TPO - "Tôi xin hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ nhân dân, cùng tập thể UBND thành phố đoàn kết – đổi mới – hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Trung bày tỏ.

Tại kỳ họp thứ 27, HĐND TP. Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho rằng, thành công của UBND thành phố không chỉ đo bằng con số tăng trưởng, mà còn bằng niềm tin, sự hài lòng và hạnh phúc của người dân.

Là người đứng đầu thành phố, ông Nguyễn Đức Trung cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố thống nhất, đoàn kết, nói đi đôi với làm; phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn thời gian qua.

z7220212997815-21c09c6c14eb6066b79ba146ecd7f360.jpg
Ông Nguyễn Đức Trung, tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ

"Tôi xin hứa sẽ toàn tâm, toàn ý, hết lòng phụng sự thành phố, phục vụ nhân dân; cùng tập thể UBND thành phố đoàn kết – đổi mới – hành động, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", ông Trung cam kết.

Giải quyết 4 điểm nghẽn

Ông Nguyễn Đức Trung cho biết, trước mắt sẽ cùng tập thể UBND thành phố ưu tiên giải quyết 5 vấn đề trọng tâm.

Theo đó, thành phố sẽ cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị khóa 13. Trong đó, thành phố tập trung rà soát, nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy chức năng kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở gắn với tinh giảm thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

z7219614457793-2a91da77e17830f914116b205995c98b.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ 27 HĐND TP. Hà Nội chiều ngày 13/11

Thành phố sẽ tập trung giải quyết những vấn đề về phát triển đô thị, hạ tầng đô thị hiện đại – thông minh – xanh; đồng thời, sẽ tập trung xử lý 4 điểm nghẽn hiện nay là ùn tắc giao thông; trật tự, kỷ cương và vệ sinh đô thị; ô nhiễm môi trường; tình trạng ngập úng. Song song là ưu tiên phát triển các không gian ngầm, công trình giao thông, nhà ở xã hội.

Ngoài ra,thành phố sẽ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hiến – anh hùng – sáng tạo của Thăng Long – Hà Nội. Bảo đảm an sinh xã hội đồng thời với nhịp độ phát triển kinh tế - vì hạnh phúc của người dân.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng mô hình quản trị hiện đại với bộ máy hành chính liêm chính – chuyên nghiệp – trách nhiệm – sáng tạo, đặt người dân ở trung tâm của mọi chính sách. Cùng với đó, sẽ nâng cao năng lực, đạo đức, kỷ luật, kỷ cương và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị tăng tốc chỉ đạo điều hành phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8%.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, phân cấp phân quyền gắn với tinh giản thủ tục hành chính, chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện và tăng tốc triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; Chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa bàn thành phố.

Bí thư Nguyễn Duy Ngọc cũng yêu cầu thành phố chuẩn bị kế hoạch đón Tết dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho nhân dân Thủ đô, đặc biệt là đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người yếu thế.

Ông Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc; đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri và các kết luận sau giám sát...

Thanh Hiếu
#Tân Chủ tịch UBND thành phố #Hà Nội #Phục vụ nhân dân

