Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội

TPO - Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại Kỳ họp thứ 27 được tổ chức chiều ngày 13/11, HĐND TP. Hà Nội đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Theo đó, Thường trực HĐND TP. Hà Nội giới thiệu ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội, để bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Trần Thế Cương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ông Trần Thế Cương (sinh năm 1973, quê quán Hà Nội) là Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp.

Ông Trần Thế Cương - tân Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội.

Ông Trần Thế Cương từng giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cuối tháng 2/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Cương giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Tháng 8/2021, ông Trần Thế Cương được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Thế Cương được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII.