Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội chuẩn bị đề án nhân sự tham gia HĐND nhiệm kỳ mới

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các xã, phường chuẩn bị xây dựng Đề án nhân sự tham gia HĐND nhiệm kỳ mới, nhất là các đại biểu chuyên trách.

Chiều 22/8, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với thường trực HĐND các xã, phường.

Theo báo cáo, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND 126 xã, phường mới bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay HĐND các xã ban hành trên 1.000 nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc sau khi hoạt động. Ví dụ nhân lực còn thiếu, chưa đồng đều về năng lực - nhất là kỹ năng giám sát, chất vấn, thảo luận, xây dựng nghị quyết.

giao-ban-7-1755858407.jpg
Toàn cảnh hội nghị giao ban chiều 22/8.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đề nghị thành phố tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn, tổ chức tập huấn sâu về chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ mới, kỹ năng pháp luật, kỹ năng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Bằng Nguyễn Mạnh Hồng đề xuất thành phố sớm có phân cấp các nguồn thu, nhiệm vụ chi để các đơn vị chủ động trong hoạt động. Đồng thời, xem xét bổ sung cán bộ quản lý cấp xã, cấp phòng để đáp ứng được yêu cầu công tác phục vụ tổ chức, cá nhân và công dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận kết quả hoạt động ban đầu của HĐND các xã, phường.

giao-ban-8-1755858407-1.jpg
Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch HĐND thành Nguyễn Ngọc Tuấn cũng thông tin về một số nhiệm vụ được triển khai trong thời gian tới, trong đó tập trung triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các địa phương phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng tiến độ, chú trọng chuẩn bị xây dựng Đề án nhân sự tham gia HĐND nhiệm kỳ mới, nhất là các đại biểu chuyên trách.

Đối với kiến nghị, đề xuất của HĐND các xã, phường, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ để bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Thanh Hiếu
#HĐND TP. Hà Nội #Đại biểu #Đề án #Chính quyền hai cấp #nhân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục