Hà Nội chuẩn bị đề án nhân sự tham gia HĐND nhiệm kỳ mới

TPO - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các xã, phường chuẩn bị xây dựng Đề án nhân sự tham gia HĐND nhiệm kỳ mới, nhất là các đại biểu chuyên trách.

Chiều 22/8, Thường trực HĐND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND thành phố với thường trực HĐND các xã, phường.

Theo báo cáo, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND 126 xã, phường mới bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả. Đến nay HĐND các xã ban hành trên 1.000 nghị quyết.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc sau khi hoạt động. Ví dụ nhân lực còn thiếu, chưa đồng đều về năng lực - nhất là kỹ năng giám sát, chất vấn, thảo luận, xây dựng nghị quyết.

Toàn cảnh hội nghị giao ban chiều 22/8.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lâm Nguyễn Việt Hà đề nghị thành phố tăng cường chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn, tổ chức tập huấn sâu về chuyển đổi số, ứng dụng AI và công nghệ mới, kỹ năng pháp luật, kỹ năng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Bằng Nguyễn Mạnh Hồng đề xuất thành phố sớm có phân cấp các nguồn thu, nhiệm vụ chi để các đơn vị chủ động trong hoạt động. Đồng thời, xem xét bổ sung cán bộ quản lý cấp xã, cấp phòng để đáp ứng được yêu cầu công tác phục vụ tổ chức, cá nhân và công dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận kết quả hoạt động ban đầu của HĐND các xã, phường.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch HĐND thành Nguyễn Ngọc Tuấn cũng thông tin về một số nhiệm vụ được triển khai trong thời gian tới, trong đó tập trung triển khai các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XVIII và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các địa phương phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng tiến độ, chú trọng chuẩn bị xây dựng Đề án nhân sự tham gia HĐND nhiệm kỳ mới, nhất là các đại biểu chuyên trách.

Đối với kiến nghị, đề xuất của HĐND các xã, phường, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ để bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả.