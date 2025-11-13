Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Chiều 13/11, tại Kỳ họp thứ 27, HĐND TP. Hà Nội đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Theo đó, tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã xem xét, bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với ông Nguyễn Xuân Lưu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2021- 2026.

f88d3b9d47b0caee93a120251017091037.jpg
Ông Nguyễn Xuân Lưu - tân Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu (sinh năm 1969, quê Hà Nội). Ông Lưu có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2016 đến tháng 3/2021, ông giữ chức vụ Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân.

Tháng 3/2021, ông Nguyễn Xuân Lưu được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Tại Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVIII, ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Tại kỳ họp thứ 27, HĐND TP. Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Xuân Lưu, giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Thanh Hiếu
