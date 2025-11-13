Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Ông Nguyễn Đức Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Thanh Hiếu
TPO - Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tại Kỳ họp thứ 27 được tổ chức chiều ngày 13/11, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 8.

Ông Nguyễn Đức Trung (51 tuổi), Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026.

Với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1974, quê ở tỉnh Thanh Hóa). Ông Nguyễn Đức Trung có trình độ thạc sĩ Kinh tế chính trị, cử nhân Kinh tế, cử nhân Tiếng Anh.

Ông Nguyễn Đức Trung có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và từng kinh qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị.

Ông Nguyễn Đức Trung từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/2019 – 2/2020, rồi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Nguyễn Đức Trung - tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông Nguyễn Đức Trung là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 10/11, Thành ủy Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tại Kỳ họp thứ 27 được tổ chức chiều ngày 13/11, ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thanh Hiếu
