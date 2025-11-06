Thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk đã chính thức giao Thanh tra tỉnh thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên- công trình có số vốn đầu tư ban đầu hơn một ngàn tỷ đồng, dù đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều năm nay nhưng hiện vẫn chưa thể quyết toán.

Toàn cảnh dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

Liên quan tới những sai phạm, tồn tại ở dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, ngày 5/11, theo tìm hiểu của phóng viên, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chính thức giao Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện việc thanh tra dự án bệnh viện này theo quy định. Việc thanh tra nhằm làm rõ các sai phạm, vi phạm, thiếu sót của các cá nhân, tập thể liên quan. Trên cơ sở đó sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định, đẩy nhanh việc quyết toán hoàn thành dự án, đồng thời khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng khám sức khỏe nhân dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng xác nhận những phản ánh của báo chí về việc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác quyết toán là chính xác.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, đây là vấn đề tồn đọng, kéo dài qua nhiều thời kỳ. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm quyết toán do một số hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan tới quá trình thực hiện dự án chưa đầy đủ, bị thất lạc. Có sự vướng mắc, chưa thống nhất trong việc xác định khối lượng phát sinh giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn. Bên cạnh đó, còn do một số tồn tại trong công tác quản lý, bàn giao hồ sơ của Ban Quản lý dự án và Sở Y tế (chủ đầu tư) qua các thời kỳ.

Cuối tháng 10/2025, Sở Y tế Đắk Lắk cũng đã mời các nhà thầu làm việc để xác nhận lại khối lượng, số liệu các gói thầu chưa phê duyệt quyết toán thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trước đó, báo Tiền Phong có bài viết "Nội soi" những mảng tối của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Trong đó, như báo Tiền Phong đưa tin, dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên có quy mô 1.200 giường bệnh, tổng vốn đầu tư ban đầu 1.098 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, được khởi công xây dựng ngày 19/7/2010 do Sở Y tế Đắk Lắk làm chủ đầu tư, Công ty Tư vấn xây dựng Bộ Quốc phòng là đơn vị thi công.

Ngày khởi công, chủ đầu tư cam kết sau hơn 2 năm sẽ xây xong. Tuy nhiên, hơn 9 năm sau, công trình mới khánh thành, và đến nay vẫn không nghiệm thu được vì rất nhiều hồ sơ thi công, thanh quyết toán đã “bị thất lạc”. Vì thiếu hồ sơ pháp lý nên 9/19 gói thầu tới nay vẫn chưa hoàn thành thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Do đó, tới nay bệnh viện vẫn chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức. Tình trạng này khiến bệnh viện phải sử dụng giấy phép hoạt động tạm thời và gia hạn nhiều lần. Ngoài ra, bệnh viện chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý về môi trường do thiếu tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường và nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan.

Bên cạnh đó, do nhiều hạng mục công trình của bệnh viện chưa hoàn thành quyết toán nên chưa đủ cơ sở để xác định là tài sản nhà nước được hình thành từ dự án. Thực trạng này khiến việc sửa chữa, cải tạo, điều chỉnh, bổ sung các hạng mục nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân cũng không đủ cơ sở pháp lý để thực hiện.