Cận cảnh phòng khám nứt toác trong bệnh viện đa khoa lớn nhất Hải Phòng

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, BS CKII Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Bệnh viện Kiến An cho biết, bệnh viện có truyền thống lịch sử khoảng 70 năm, là bệnh viện hạng I TP Hải Phòng, là nơi khám chữa bệnh cho người dân vùng An Lão, Kiến An, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Đồ Sơn.

Hiện bệnh viện có hơn 600 y bác sĩ, điều dưỡng, người lao động phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Trước tình trạng xuống cấp hạ tầng khám chữa bệnh, đơn vị đã báo cáo và lập đề án trình các cấp chính quyền xem xét nâng cấp, cải tạo, xây mới một số công trình. Đặc biệt là công trình cấp thiết phục vụ khoa Hồi sức - Cấp cứu, điều trị bệnh nặng, Trung tâm can thiệp, kiểm soát nhiễm khuẩn...