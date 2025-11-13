Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cận cảnh phòng khám nứt toác trong bệnh viện đa khoa lớn nhất Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Bệnh viện Kiến An là một trong những bệnh viện hạng I và là bệnh viện đa khoa lớn nhất TP Hải Phòng, song nhiều công trình phục vụ khám chữa bệnh đã xuống cấp nghiêm trọng, tường bong tróc nhiều năm nay chưa được cải tạo, nâng cấp.

tp-bv-kien-an-2.jpg
Bệnh viện Đa khoa Kiến An﻿ có quy mô 700 giường bệnh. Sau 70 xây dựng và hoạt động đến nay, nhiều hạng mục công trình khám chữa bệnh đã xuống cấp﻿ nghiêm trọng.
tp-bv-kien-an-1.jpg
tp-bv-kien-an-3.jpg
Khảo sát của liên ngành chức năng năm 2025 xác định, 50% công trình khám chữa bệnh tại bệnh viện này đảm bảo phục vụ chuyên môn, 50% còn lại là các hạng mục đã xuống cấp, cần được cải tạo, nâng cấp và xây mới để đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động bệnh viện hạng I.
tp-bv-kien-an-4.jpg
Có 4 công trình trong tình trạng xuống cấp báo động, gồm: khu nhà điều trị hồi sức tích cực; nhà cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, khoa dược và khoa kiểm soát nhiễm khuẩn; khu nhà ngoại - sản; khu nhà truyền nhiễm và cổng chính bệnh viện.
tp-bv-kien-an-6.jpg
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong cho thấy, khoa lọc máu, khu nhà cấp cứu Bệnh viện Kiến An có nhiều phòng xuống cấp nghiêm trọng nhất nhưng phía bệnh viện vẫn phải trưng dụng là nơi tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm, khám và điều trị bệnh nhân.
tp-bv-kien-an-7.jpg
tp-bv-kien-an-12.jpg
tp-bv-kien-an-11.jpg
Cận cảnh các vết nứt, bong tróc tường khu vực chờ xét nghiệm lọc máu Bệnh viện Kiến An.
tp-bv-kien-an-8.jpg
tp-bv-kien-an-10.jpg
tp-bv-kien-an-9.jpg
Một bác sĩ chia sẻ, Bệnh viện Kiến An có lịch sử truyền thống lâu đời, từng là nơi làm việc của nhiều thế hệ bác sĩ giỏi, chuyên môn sâu thuộc nhóm dẫn đầu thành phố và khu vực.
tp-bv-kien-an-13.jpg
Hằng ngày, khu vực cấp cứu, xét nghiệm là nơi tiếp nhận thường xuyên, liên tục hàng trăm bệnh nhân 24/24.
tp-bv-kien-an-15.jpg
tp-bv-kien-an-14.jpg
Mặc dù bệnh viện đã từng cải tạo, sửa chữa, dán tường, song chỉ che được phần nào những vết bong tróc, ẩm mốc.
tp-bv-kien-an-17.jpg
Tòa nhà văn phòng, nhà khám bệnh, tòa nhà y học cổ truyền, khu xử lý nước thải cũng xuống cấp trầm trọng. Thời điểm này, đơn vị đang cho thi công cải tạo một số hạng mục công trình còn sử dụng được.
tp-bv-kien-an-24.jpg
tp-bv-kien-an-21.jpg
tp-bv-kien-an-22.jpg
tp-bv-kien-an-23.jpg
Bên trong khu nhà ngoại - sản và khu văn phòng, nhiều phòng làm việc xuất hiện các vết nứt lớn để lộ cốt thép, các vết bong tróc tường lớn rộng hàng chục mét.
tp-bv-kien-an-19.jpg
tp-bv-kien-an-18.jpg
tp-bv-kien-an-16.jpg
Hình ảnh tại khu nhà truyền nhiễm.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, BS CKII Nguyễn Thị Lý - Phó Giám đốc Bệnh viện Kiến An cho biết, bệnh viện có truyền thống lịch sử khoảng 70 năm, là bệnh viện hạng I TP Hải Phòng, là nơi khám chữa bệnh cho người dân vùng An Lão, Kiến An, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Đồ Sơn.
Hiện bệnh viện có hơn 600 y bác sĩ, điều dưỡng, người lao động phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Trước tình trạng xuống cấp hạ tầng khám chữa bệnh, đơn vị đã báo cáo và lập đề án trình các cấp chính quyền xem xét nâng cấp, cải tạo, xây mới một số công trình. Đặc biệt là công trình cấp thiết phục vụ khoa Hồi sức - Cấp cứu, điều trị bệnh nặng, Trung tâm can thiệp, kiểm soát nhiễm khuẩn...

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Bệnh viện Kiến An #xuống cấp #hư hỏng #nhếch nhác #y tế

