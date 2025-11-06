Sốt ruột hình ảnh khách sạn hạng sang 'đắp chiếu' ở Đồ Sơn

TPO - Một công trình khách sạn có vị trí đắc địa nằm trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng thi công dở, bỏ hoang nhiều năm nay chưa được hoàn thiện.
Nhiều năm sau đó, chủ đầu tư đã kè biển, san lấp, lập mặt bằng khu du lịch, nghỉ dưỡng với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt du lịch Đồ Sơn. Một số hạng mục khu vui chơi, giải trí, bể bơi, nghỉ dưỡng đã đưa vào hoạt động, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều hạng mục thi công dở.
Công trình cao tầng này đã hoàn thiện phần thô, song chưa được hoàn thiện, bỏ hoang nhiều năm nay.
Lối di chuyển vào công trình đã được dựng rào chắn bằng ván gỗ, vật liệu ngổn ngang quanh công trình.
Phía ngoài, nhiều vật liệu xây dựng, vật liệu thi công các hạng mục phụ trợ chất đống đã hư hỏng, hoen gỉ.