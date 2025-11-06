Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Hải Phòng:

Sốt ruột hình ảnh khách sạn hạng sang 'đắp chiếu' ở Đồ Sơn

Nguyễn Hoàn

TPO - Một công trình khách sạn có vị trí đắc địa nằm trong Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng thi công dở, bỏ hoang nhiều năm nay chưa được hoàn thiện.

tp-khach-san-24.jpg
Năm 2005, UBND TP Hải Phòng quyết định giao cho Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hòn Dấu hơn 78,5ha tại khu 3, phường Vạn Hương (nay là phường Đồ Sơn) để xây dựng Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu (Hòn Dấu Resort).
tp-khach-san-20.jpg
tp-khach-san-21.jpg
tp-khach-san-19.jpg
Nhiều năm sau đó, chủ đầu tư đã kè biển, san lấp, lập mặt bằng khu du lịch, nghỉ dưỡng với nguồn vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt du lịch Đồ Sơn. Một số hạng mục khu vui chơi, giải trí, bể bơi, nghỉ dưỡng đã đưa vào hoạt động, tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều hạng mục thi công dở.
tp-khach-san-27.jpg
Trong đó, một khách sạn cao tầng nằm ở trung tâm Hòn Dấu Resort xây dựng dở dang, bỏ hoang nhiều năm nay. Công trình này có vị trí đắc địa, có thể hướng tầm nhìn ra biển Đồ Sơn, đảo Hòn Dấu và đảo Cát Bà.
tp-khach-san-10.jpg
tp-khach-san-7.jpg
Công trình cao tầng này đã hoàn thiện phần thô, song chưa được hoàn thiện, bỏ hoang nhiều năm nay.
tp-khach-san-9.jpg
Nhiều hạng mục công trình chưa được hoàn thiện.
tp-khach-san-13.jpg
tp-khach-san-12.jpg
tp-khach-san-23.jpg
Lối di chuyển vào công trình đã được dựng rào chắn bằng ván gỗ, vật liệu ngổn ngang quanh công trình.
tp-khach-san-11.jpg
Sảnh khách sạn trở thành điểm tập kết tàu, du thuyền cũ.
tp-khach-san-16.jpg
tp-khach-san-15.jpg
Phía ngoài, nhiều vật liệu xây dựng, vật liệu thi công các hạng mục phụ trợ chất đống đã hư hỏng, hoen gỉ.
tp-khach-san-18.jpg
Khuôn viên khách sạn cỏ mọc um tùm, trở thành điểm chăn thả gia súc.
tp-khach-san-5.jpg
Kế bên khách sạn 7 tầng bỏ hoang còn có công trình đồ sộ 4 tầng khác cũng trong tình trạng thi công dở nhiều năm nay. Mặc dù khu du lịch đã đi vào hoạt động nhiều hạng mục, song những công trình đồ sộ này vẫn "đắp chiếu" nhiều năm nay, ảnh hưởng đến cảnh quan, nguy cơ gây lãng phí tài nguyên du lịch.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Khu du lịch quốc tế Hòn Dấu #Hòn Dấu Resort #khách sạn #bỏ hoang #đắp chiếu

Xem thêm

Cùng chuyên mục