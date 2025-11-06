Bệnh viện phổi Hải Phòng xuống cấp nghiêm trọng

TPO - Các công trình nhà cao tầng tại Bệnh viện phổi Hải Phòng đã quá hạn sử dụng, kết cấu chịu lực: móng, tường, trần nhà, sàn bê tông... xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn.
Sau 51 năm hoạt động, nhiều công trình đã sử dụng quá niên hạn thiết kế. Kết cấu chịu lực như: móng, tường, sàn bê tông... của nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn cho công tác khám chữa bệnh.
Tại tòa nhà C cao 3 tầng, nơi đặt Khoa nội 1 - Bệnh viện phổi Hải Phòng, khu vực cầu thang, tường xuất hiện các vết bong tróc, ẩm mốc nhiều năm nay. Tòa nhà này chỉ còn sử dụng tầng 1 và tầng 2 làm nơi điều trị cho bệnh nhân.
Còn toàn bộ tầng 3 đã cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn nên không còn được sử dụng, trở thành khu vực bỏ hoang, vật liệu hư hỏng, ngổn ngang.
Tương tự, khu nhà kiểm soát nhiễm khuẩn, khu xử lý nước thải, nhà giải phẫu... cũng đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện các vết nứt lớn, trần nhà thấm dột, mọc rêu. Hàng ngày, bác sỹ và nhân viên vẫn làm việc trong điều kiện không đảm bảo an toàn.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, nhiều tòa nhà 1-2-3 tầng tại Bệnh viện phổi Hải Phòng xuất hiện các vết nứt vỡ, bong tróc để lộ cốt thép. Tuy nhiên, các công trình này hiện vẫn được trưng dụng để làm nơi khám, chữa và điều trị cho bệnh nhân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ông Phạm Trung Kiên - Phó giám đốc Bệnh viện phổi Hải Phòng cho biết, đơn vị có nhiều công trình được xây dựng từ năm 1974. Trong đó, 7 hạng mục công trình đã quá thời hạn sử dụng theo thiết kế, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hàng năm đơn vị tiếp nhận khoảng hơn 5.000 bệnh nhân khám và điều trị, do đó tận dụng hạ tầng cũ để thực hiện nhiệm vụ.
Bệnh viện đã kiểm tra, rà soát và báo cáo đề xuất thành phố chủ trương xây dựng tòa nhà 5 tầng mới để đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ công tác khám chữa bệnh.