Bệnh viện phổi Hải Phòng xuống cấp nghiêm trọng

TPO - Các công trình nhà cao tầng tại Bệnh viện phổi Hải Phòng đã quá hạn sử dụng, kết cấu chịu lực: móng, tường, trần nhà, sàn bê tông... xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ mất an toàn.