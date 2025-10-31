‘Độc lạ’ Hải Phòng, 2 người cùng được cấp sổ đỏ trên một thửa đất

TPO - Một thửa đất tại tổ dân phố số 8, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) được giao, cấp quyền sử dụng cho 2 người khác nhau, chồng lấn 100% diện tích dẫn đến tranh chấp suốt 5 năm nhưng cơ quan chức năng địa phương chưa giải quyết cho công dân.

Toàn cảnh ngôi nhà xây trên thửa đất được cấp quyền sử dụng cho 2 người.

Ông Lã Văn Kiên (SN 1981,ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) vừa gửi đơn cầu cứu tới chính quyền sở tại đề nghị giải quyết vụ việc thửa đất của gia đình ông được cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Kiên, năm 2020 gia đình ông bán thửa đất bố mẹ cho và mua mảnh đất số 10A, tờ bản đồ số 2, thôn 8, xã Thiên Hương (huyện Thủy Nguyên), nay là tổ dân phố số 8, phường Thiên Hương (TP Hải Phòng).

Sau giao dịch mua bán, gia đình ông Kiên làm thủ tục và tổ chức thi công xây dựng. Khi đang xây dở ngôi nhà 3 tầng, bất ngờ bà Đoàn Thiên Hương (ở phường Thiên Hương) khiếu nại ông Kiên xây nhà chồng lấn 100% diện tích trên thửa đất của bà.

Tháng 9/2020, UBND xã Thiên Hương thời điểm đó đã đình chỉ xây dựng ngôi nhà của gia đình ông Kiên cho đến nay. Bà Hương sau đó gửi đơn khởi kiện ra tòa.

Ông Lã Văn Kiên và ngôi nhà 3 tầng xây dở.

Tháng 7/2022, TAND thành phố Hải Phòng đã quyết định tạm dừng vụ án dân sự với lý do “chờ kết quả của cơ quan thanh tra, cơ quan CSĐT” để làm rõ những sai phạm trong việc giao đất, cấp đất và trách nhiệm của cán bộ địa phương trong quản lý đất đai.

Liên quan vụ việc này, tháng 11/2022, Viện KSND thành phố Hải Phòng gửi công văn tới Giám đốc Sở TN&MT, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên.

Viện KSND thành phố nhận định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai, UBND huyện Thủy Nguyên và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên đã có sai sót, vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đảm bảo đúng quy định, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của công dân và phát sinh các tranh chấp.

Theo đó, bà Đoàn Thiên Hương được cấp sổ đỏ năm 2004 với lô 9, tờ bản đồ 3, khu vực ao cá, thuộc thôn 8, xã Thiên Hương, diện tích 100m2.

Bà Nguyễn Thị Xinh được huyện Thủy Nguyên cấp sổ đỏ năm 2007 với thửa đất số 10, tờ bản đồ 2 tại khu vực ao cá, thuộc thôn 8, xã Thiên Hương, diện tích 200m2.

Năm 2020, bà Xinh xin tách thửa rồi bán lại cho ông Lã Văn Kiên và một người khác mỗi người 100m2. UBND xã Thiên Hương đã báo cáo UBND huyện Thủy Nguyên, Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh huyện Thủy Nguyên về việc tách thửa, chuyển nhượng.

Tuy nhiên, bà Hương phát hiện ông Kiên xây nhà 3 tầng trên thửa đất của mình nên hai bên xảy ra tranh chấp từ năm 2020 cho đến nay.

Sai phạm từ Văn phòng đăng ký đất đai

Theo Viện KSND thành phố Hải Phòng, quá trình cấp đất cho công dân và cấp chứng nhận quyền sử dụng cho công dân không phù hợp thực tế, cấp thiếu diện tích đất và chồng lấn, một thửa đất có 2 chủ sở hữu.

Viện KSND thành phố Hải Phòng nhận thấy vụ việc có những sai sót, vi phạm trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp quyền sử dụng đất của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên và UBND huyện Thủy Nguyên.

Cụ thể, sai phạm xuất phát từ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên khi thẩm định, tham mưu đã không rà soát, khảo sát tổng thể quỹ đất khu ao cá, thôn 8 xã Thiên Hương mà cấp chứng nhận quyền sử dụng cho bà Xinh không đúng hiện trạng thực tế.

Việc này dẫn đến cấp chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn giữa các thửa. Hiện nay, ông Kiên đã xây nhà 3 tầng kiên cố và không còn quỹ đất để giao cho ông Kiên hoặc bà Hương.

Từ sai phạm của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Thủy Nguyên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của ông Kiên và bà Hương dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện suốt nhiều năm.

Ngôi nhà 3 tầng của ông Lã Văn Kiên bị đình chỉ, bỏ hoang suốt 5 năm qua chưa được giải quyết.

Đối với UBND huyện Thủy Nguyên đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, xem xét hồ sơ, tài liệu đề nghị dẫn đến cấp đất, cấp chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước về đất đai, ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.

Chính việc làm thiếu trách nhiệm này dẫn đến tranh chấp giữa bà Hương và ông Kiên. Tuy nhiên, UBND huyện Thủy Nguyên chưa kiểm điểm rõ trách nhiệm, xem xét đánh giá toàn diện vụ việc gây ảnh hưởng quyền lợi của công dân và uy tín bộ máy chính quyền địa phương.

Do đó, Viện KSND thành phố Hải Phòng yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT và Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong vụ việc này. Đồng thời xem xét giải quyết quyền lợi của ông Kiên và bà Hương.

Tuy nhiên, kể từ khi Viện KSND thành phố Hải Phòng đề nghị đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết, khiến gia đình ông Kiên không có nơi ở, phải đi thuê nhà. Trong khi đó, bà Hương cũng mất quyền sử dụng thửa đất của mình.