Sập giàn giáo ở Hải Phòng, 3 người thương vong

TPO - Một công trình tư nhân tổ chức thi công tăng ca trong đêm 31/10, rạng sáng 1/11 tại lô 30 đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng) bất ngờ sập giàn giáo khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ việc xảy ra đêm 31/10, tại công trình xây dựng ở lô 30, đường Lê Hồng Phong, thuộc địa phận phường Gia Viên (TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, công trình tư nhân thuộc khu vực lô 30 đường Lê Hồng Phong có nhóm công nhân thi công tầng 2. Để thi công kịp tiến độ, nhà thầu xây dựng cho tăng ca.

Bất ngờ, giàn giáo tại công trình đổ sập khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương.

Công trình xây dựng tại lô 30 đường Lê Hồng Phong gặp sự cố sập giàn giáo.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Gia Viên cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã huy động lực lượng liên ngành tới hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Đồng thời, phối hợp với lực lượng liên ngành phong tỏa hiện trường.

Theo UBND phường Gia Viên, 2 nạn nhân tử vong quê ở Cẩm Thủy (Thanh Hóa), còn người bị thương trú tại phường Hòa Bình (TP Hải Phòng). Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.