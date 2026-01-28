Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Ngâm ốc bằng 'thủy tinh lỏng': Đẹp mắt nhưng độc hại khôn lường

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi Công an TPHCM triệt phá đường dây ngâm thịt ốc bươu bằng Natri Silicate hay còn gọi là thủy tinh lỏng, nhiều câu hỏi được đặt ra về mức độ nguy hại của loại hóa chất công nghiệp này đối với sức khỏe và cách nhận diện thực phẩm bị “phù phép”.

Trao đổi với Tiền Phong vào sáng 28/1, chuyên gia hóa học Nguyễn Đình Độ - Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân, TPHCM cảnh báo rằng thủy tinh lỏng là chất không được phép sử dụng trong thực phẩm.

"Nguyên do là thủy tinh lỏng có tính kiềm mạnh - gây kích ứng da, mắt và chức năng tiêu hóa. Khi ngấm vào thịt ốc và sau đó vào cơ thể người, hóa chất này có thể gây kích ứng niêm mạc miệng, thực quản, dạ dày, dẫn đến viêm loét và rối loạn hấp thu dinh dưỡng. Trong môi trường axít của dạ dày, nó còn tạo thành chất không tan, gây cản trở tiêu hóa", ông Độ phân tích.

Clip "công xưởng" ngâm thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp.

Đặc biệt, theo ông Độ, hóa chất dùng trong công nghiệp này không tinh khiết và có thể chứa kim loại nặng như chì, asen, thủy ngân — những chất tích tụ lâu trong cơ thể gây nhiễm độc mạn tính, ảnh hưởng chức năng gan, thận và hệ thần kinh trung ương nếu tiêu thụ lâu dài.

Trước đó vào ngày 27/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) – Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường (47 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” liên quan hành vi ngâm thịt ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến khi bị phát hiện, Trường và đồng phạm đã dùng khoảng 500 tấn hóa chất Natri Silicate (thường gọi là thủy tinh lỏng) — một hóa chất công nghiệp dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng — để sơ chế và ngâm hơn 3.000 tấn thịt ốc bươu.

Việc này nhằm làm vỏ ốc trông sáng bóng, “béo mập” và hấp dẫn hơn, qua đó đánh lừa người mua và tuồn ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, đem lại lợi ích bất chính hàng tỷ đồng.

z7472302907497-1920d60e67ee22e6e93d8ed4a71a61c6.jpg
z7472302955057-0be5083c00c9a018a6e621e05a63e9ff.jpg
z7472302974582-a72fcf87a1d8041ca3eeb67e5a2a745a.jpg
Các thùng hóa chất ngâm ốc bươu.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu phục vụ việc ngâm ốc.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định: toàn bộ mẫu thịt ốc trên đều chứa Natri Silicate – hóa chất công nghiệp thường dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

z7472302907427-d074c910daaa17b232d6c7587cf9807a.jpg
Hình ảnh rùng mình nơi sơ chế thịt ốc bươu bằng hóa chất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tiêu dùng cảnh giác trước các thực phẩm “bóng bẩy” thái quá, đặc biệt là ốc bươu, và khi có dấu hiệu nghi ngờ thực phẩm ngâm hóa chất cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Nguyễn Dũng
