Khoa học

Phát hiện tê tê Java nặng 2,2kg lạc vào nhà dân

Huỳnh Thủy
TPO - Một cá thể tê tê Java nặng 2,2kg, thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, vừa được người dân ở Đắk Lắk phát hiện bò lạc vào nhà. Ngay sau đó, cá thể này đã được người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Anh Y Diêm Hlong (trú buôn Knac, xã Đắk Liêng, Đắk Lắk) bàn giao cá thể tê tê cho Công an xã.

Ngày 26/1, Công an xã Đắk Liêng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp tiếp nhận một cá thể tê tê nguy cấp, quý hiếm do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp.

tienphong-12.jpg
Cá thể tê tê được người dân phát hiện, giao nộp Công an xã Đắk Liêng.

Trước đó, anh Y Diêm Hlong (trú buôn Knac, xã Đắk Liêng) phát hiện một cá thể tê tê bò lạc vào khu vực hàng rào nhà mình, gần rừng. Nhận thức đây là loài động vật hoang dã thuộc diện được bảo vệ nghiêm ngặt, anh Y Diêm đã đưa cá thể này vào nhà để bảo vệ, tránh nguy cơ tiếp tục đi lạc hoặc bị xâm hại.

Sau đó, anh Y Diêm chủ động đến Công an xã Đắk Liêng giao nộp cá thể tê tê. Anh khẳng định, cá thể này không phải do gia đình nuôi nhốt hay săn bắt, cũng không rõ nguồn gốc trước khi bò vào khu vực nhà ở.

tienphong-11.jpg
Anh Y Diêm Hlong giao nộp cá thể tê tê.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đây là tê tê Java (tên khoa học Manis javanica), thuộc nhóm IB, loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cá thể tê tê có trọng lượng khoảng 2,2kg, không bị thương, sức khỏe ổn định, khả năng vận động tốt tại thời điểm tiếp nhận.

Công an xã Đắk Liêng đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Lắk, UBND xã và Trạm Chăn nuôi – Thú y khu vực Lắk lập biên bản tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục bàn giao để tổ chức thả cá thể tê tê về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
