iPhone 15 có còn đáng mua ở thời điểm hiện tại không?

Với sự ra mắt của các mẫu điện thoại mới hơn từ Apple, nhiều người dùng đang tự hỏi liệu iPhone 15 có còn đáng mua hay không, đặc biệt khi giá bán liên tục điều chỉnh theo hướng dễ tiếp cận hơn. Bài viết dưới đây sẽ phân tích một cách khách quan những yếu tố quan trọng để bạn có cái nhìn rõ ràng trước khi đưa ra quyết định.

Giá bán đã “hạ nhiệt”

Yếu tố đầu tiên khiến iPhone 15 trở nên hấp dẫn hơn so với thời điểm ra mắt chính là giá bán. Khi mới trình làng, iPhone 15 có giá niêm yết lên đến 22.99 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Đây là mức giá không hề dễ tiếp cận với phần lớn người dùng phổ thông.

Ở thời điểm hiện tại, theo tham khảo từ hệ thống XTmobile, iPhone 15 mới đang được bán với giá chỉ từ 15.19 triệu đồng. Với những người muốn tối ưu chi phí, lựa chọn điện thoại iPhone 15 đã qua sử dụng cũng rất đáng cân nhắc khi mức giá chỉ từ 11.59 triệu đồng, chênh lệch đáng kể so với máy mới nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định.

Việc giá bán giảm mạnh giúp iPhone 15 bước vào nhóm smartphone cao cấp dễ tiếp cận, cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu Android flagship tầm trung. Đây cũng là lý do khiến iPhone 15 Series tiếp tục được quan tâm, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple nhưng không cần bỏ ra chi phí quá lớn.

Hiệu năng vẫn đáp ứng tốt từ 3 - 4 năm tới

Về hiệu năng, iPhone 15 được trang bị chip Apple A16 Bionic, con chip từng xuất hiện trên iPhone 14 Pro. Dù không phải vi xử lý mới nhất của Apple, A16 Bionic vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội trong các tác vụ hàng ngày lẫn sử dụng lâu dài.

Thực tế sử dụng cho thấy điện thoại iPhone 15 xử lý mượt mà các nhu cầu phổ biến như lướt web, xem video, chụp ảnh, chỉnh sửa hình ảnh hay chơi các tựa game nặng ở mức đồ họa cao. Quan trọng hơn, Apple nổi tiếng với khả năng tối ưu phần mềm và hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài. Với nền tảng phần cứng hiện tại, iPhone 15 hoàn toàn có thể đáp ứng tốt trong khoảng 3 đến 4 năm tới, thậm chí lâu hơn nếu nhu cầu sử dụng không quá khắt khe.

Đối với người dùng ưu tiên sự ổn định, ít lỗi vặt và hiệu năng bền bỉ theo thời gian, iPhone 15 vẫn là một lựa chọn an toàn trong phân khúc.

Hệ thống camera đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày

Camera luôn là điểm mạnh truyền thống của iPhone và iPhone 15 cũng không phải ngoại lệ. Máy được trang bị camera chính 48MP, cho khả năng chụp ảnh chi tiết hơn so với các thế hệ trước, đồng thời hỗ trợ nhiều chế độ chụp linh hoạt trong điều kiện ánh sáng khác nhau.

Khả năng tái tạo màu sắc trung thực, dải tương phản tốt và video ổn định vẫn là những điểm mạnh giúp iPhone 15 Series được đánh giá cao trong mắt người dùng phổ thông lẫn người làm nội dung cơ bản. Dù không sở hữu các tính năng chuyên sâu như dòng Pro, camera của iPhone 15 vẫn đủ dùng cho phần lớn người dùng.

Màn hình vẫn “đáng tiền”

iPhone 15 sử dụng màn hình OLED 6.1 inch với chất lượng hiển thị tốt, màu sắc chính xác và độ sáng cao, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ngoài trời. Trải nghiệm xem phim, lướt mạng xã hội hay đọc tin tức trên điện thoại iPhone 15 vẫn mang lại cảm giác dễ chịu và rõ nét.

Dù tần số quét vẫn dừng ở mức 60Hz, thấp hơn so với nhiều đối thủ Android cùng phân khúc, màn hình của iPhone 15 vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng tối ưu mượt mà của iOS. Với người dùng không quá đặt nặng thông số, sự ổn định và chất lượng hiển thị thực tế vẫn là điểm cộng lớn.

Có nên mua iPhone 15 ở thời điểm hiện tại?

Tổng thể, iPhone 15 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc trong năm nay, đặc biệt khi giá bán đã dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với thời điểm ra mắt. Hiệu năng mạnh mẽ, camera đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày, màn hình chất lượng cao và thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn là những yếu tố giúp iPhone 15 Series giữ được giá trị sử dụng lâu dài.

Với mức giá hiện tại, iPhone 15 phù hợp cho người dùng đang tìm kiếm một chiếc smartphone cao cấp, ổn định, dùng bền trong nhiều năm mà không cần chạy theo công nghệ mới nhất. Nếu đang có nhu cầu mua iPhone 15 cũ hoặc mới với mức giá tốt, XTmobile là một trong những hệ thống bán lẻ đáng tham khảo nhờ giá cạnh tranh và chính sách hậu mãi hấp dẫn.