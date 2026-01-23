Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giai đoạn mới của cuộc đua AI

Các hãng công nghệ Trung Quốc đang bước vào giai đoạn mới của cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI), nơi chatbot trở thành công cụ mua sắm và thanh toán trọn gói.

Hồi tuần trước, hãng Alibaba đã cập nhật chatbot AI có tên Qwen, cho phép người dùng thực hiện giao dịch trực tiếp ngay trên giao diện, trong đó có đặt đồ ăn và vé máy bay.

Theo đài CNBC, bản nâng cấp này kết nối Qwen với hệ sinh thái thương mại điện tử rộng lớn của Alibaba. Người dùng có thể so sánh các gợi ý sản phẩm được cá nhân hóa từ các nền tảng như Taobao hoặc trang du lịch Fliggy, sau đó hoàn tất thanh toán qua Alipay mà không cần rời khỏi chatbot.

Trước đây, Qwen có thể đưa ra gợi ý dựa trên câu lệnh của người dùng nhưng họ vẫn phải tự thao tác và chuyển qua lại nhiều nền tảng khác nhau để hoàn tất mua sắm.

Trước đó, Tập đoàn Công nghệ ByteDance hồi tháng 12-2025 đã nâng cấp chatbot AI Doubao để tự động xử lý các tác vụ như đặt vé thông qua việc tích hợp với tính năng thương mại điện tử trên Douyin - phiên bản TikTok tại Trung Quốc. Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Tencent Martin Lau hồi năm ngoái cũng nhận định thương mại thông qua trợ lý AI có thể trở thành thành phần cốt lõi của hệ sinh thái siêu ứng dụng WeChat.

giai-doan-moi-cua-al.jpg
Khách tham quan tập trung tại gian hàng về chatbot AI Qwen của hãng Alibaba tại một triển lãm công nghệ cao ở TP Thượng Hải - Trung Quốc. Ảnh: CHINA DAILY

Diễn biến trên phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh của các hãng AI toàn cầu từ việc tập trung phát triển mô hình AI nền tảng sang hệ thống có khả năng thay người dùng thực hiện các tác vụ với mức độ giám sát hạn chế. Giới phân tích nhận định sự chuyển đổi sang dịch vụ thương mại thông qua trợ lý AI cho phép tích hợp tối đa các dịch vụ và tăng mức độ gắn bó lâu dài của người dùng, từ đó giúp doanh nghiệp xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Các công ty phương Tây dù mạnh về mô hình AI nền tảng và có tầm ảnh hưởng toàn cầu nhưng lại gặp khó vì dữ liệu bị phân tán và quy định bảo mật riêng tư nghiêm ngặt hơn. Điều này làm chậm việc kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các dịch vụ.

Một số công ty Mỹ hiện cũng theo đuổi mô hình thương mại dựa trên tác nhân AI - hệ thống AI có khả năng hoạt động tự động và ra quyết định dựa trên các mục tiêu cụ thể do con người đặt ra - nói trên, như OpenAI, Perplexity và Amazon. Trong khi đó, Google đang tìm cách định vị mình như một "bà mối" kết nối giữa người bán, người tiêu dùng và tác nhân AI.

Theo một nghiên cứu năm 2025 của Công ty tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey (Mỹ), khoảng một nửa số người tiêu dùng đã sử dụng AI khi tìm kiếm trực tuyến.

Báo cáo ước tính các tác nhân AI có thể tạo ra hơn 1.000 tỉ USD giá trị kinh tế cho các doanh nghiệp Mỹ vào năm 2030 nhờ việc tinh giản các bước quan trọng nhưng mang tính lặp đi lặp lại trong tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng.

nld.com.vn
#trí tuệ nhân tạo #AI #Chatbot #Các hãng công nghệ Trung Quốc

