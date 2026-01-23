Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Đưa 5.408 vệ tinh lên quỹ đạo, tỷ phú Jeff Bezos quyết cạnh tranh với Elon Musk

Công ty không gian Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos thông báo kế hoạch triển khai 5.408 vệ tinh lên quỹ đạo để xây dựng một mạng lưới truyền thông, nhằm cạnh tranh với SpaceX và Amazon.

Mạng lưới này có tên TeraWave, được thiết kế chủ yếu phục vụ khách hàng doanh nghiệp, trung tâm dữ liệu và các cơ quan chính phủ.

Theo Blue Origin, hệ thống sẽ cung cấp tốc độ truyền dữ liệu lên tới 6 terabit/giây, thông qua các vệ tinh đặt ở quỹ đạo Trái Đất thấp (LEO) và quỹ đạo Trái Đất trung (MEO) - các khu vực không gian nằm trong khoảng từ 100 dặm đến 21.000 dặm so với bề mặt Trái Đất.

Blue Origin cho biết họ dự kiến sẽ bắt đầu triển khai chòm vệ tinh vào quý IV năm 2027.

ty-phu.jpg
Jeff Bezos thành lập Blue Origin năm 1994. Ảnh: Spacenews

Jeff Bezos sẽ bước vào một thị trường Internet vệ tinh ngày càng đông đúc, hiện đang do Starlink - dịch vụ của SpaceX do Elon Musk điều hành - thống trị. Starlink hiện có hơn 9.000 vệ tinh đang hoạt động và khoảng 9 triệu khách hàng.

Trong khi đó, Amazon, công ty do Bezos sáng lập năm 1994, cũng đã tăng tốc phát triển dịch vụ Internet vệ tinh của riêng mình trong năm qua. Dịch vụ này gần đây đã đổi tên từ Project Kuiper sang Leo.

Amazon đã phóng 180 vệ tinh kể từ tháng 4 năm ngoái thông qua một loạt các vụ phóng do các đối tác như United Launch Alliance và SpaceX thực hiện. Một số đợt triển khai trong tương lai dự kiến sẽ do Blue Origin đảm nhiệm.

Amazon đặt mục tiêu xây dựng một chòm vệ tinh gồm 3.236 vệ tinh quỹ đạo Trái Đất thấp, phục vụ doanh nghiệp, chính phủ và người tiêu dùng.

Tháng 11/2025, công ty đã mở chương trình “xem trước dành cho doanh nghiệp” cho một số khách hàng được chọn, trước khi triển khai thương mại rộng rãi hơn.

Jeff Bezos từng dự đoán vào năm 2024 rằng Blue Origin một ngày nào đó sẽ trở thành công ty lớn hơn cả Amazon. Ông thành lập Blue Origin vào năm 2000 và Dave Limp, cựu lãnh đạo mảng thiết bị của Amazon, hiện đang giữ chức CEO của công ty.

“Tôi nghĩ đây sẽ là doanh nghiệp tốt nhất mà tôi từng tham gia, nhưng sẽ cần thời gian”, Bezos nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2024 tại Hội nghị DealBook của The New York Times.

Hiện tại, Blue Origin chủ yếu là một công ty phóng tên lửa, đưa khách du lịch và các nhiệm vụ nghiên cứu lên rìa không gian trong những chuyến bay ngắn.

Tháng 1 năm ngoái, công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng khi phóng thành công tên lửa New Glenn lần đầu tiên, dù chưa thể đưa tầng đẩy hạ cánh trở lại sà lan để tái sử dụng.

Đến tháng 11, Blue Origin đã hạ cánh thành công tầng đẩy của tên lửa New Glenn sau khi phóng thành công một cặp tàu vũ trụ của NASA.

vietnamnet.vn
#vệ tinh #internet vệ tinh #dịch vụ internet vệ tinh #vệ tinh starlink

Xem thêm

Cùng chuyên mục