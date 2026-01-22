Độc lạ con bò đực có 6 chân ở Thanh Hóa

TPO - Một hộ dân ở Thanh Hóa đang sở hữu con bò đực 8 tháng tuổi có 6 chân, nặng gần 300kg. Một số người ngỏ ý muốn mua lại con bò đặc biệt này với giá cao song người nuôi từ chối bán.

Con bò có đặc điểm độc, lạ trên thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hữu Linh (SN 1996, trú thôn Hải Sơn, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa).

Con bò đực với 6 chân.

Theo anh Linh, con bò trên được anh mua từ một hộ dân ở xã Hoằng Lộc. Hiện, chú bò đực này đã 8 tháng tuổi, nặng gần 300 kg và phát triển bình thường. Đặc biệt, ngoài 4 chân chính, con bò có thêm 2 chân phụ mọc phía bên trái thân mình phía trước. Chiều dài cặp chân này gần tương đương các chân chính còn lại.

“Bò mẹ sinh con bò đực này không có biểu hiện bất thường trong quá trình mang thai. Tuy nhiên, khi sinh ra, bò con đã có hình dáng kỳ lạ này. Ngày thường, con bò ăn uống khỏe mạnh, đi lại bình thường và 2 chân thừa cũng phát triển theo cơ thể”, chủ nhân con bò cho hay.

Con bò phát triển bình thường, 2 chân mọc thêm cũng dài gần bằng 4 chân chính.

Anh Linh cho biết thêm, con bò này thuộc giống bò 3B lai với bò ta, một giống bò có thể đạt trọng lượng trên 1 tấn khi trưởng thành. Hiện tại, con bò 6 chân vóc dáng to cao, lông màu đen, mượt.

Từ khi mua con bò về với biểu hiện độc lạ, nhiều người dân địa phương và các vùng khác đến xem. Không những thế, một số người còn ngỏ ý mua lại với giá cao nhưng chủ nhân từ chối bán.

“Dự định của tôi là tiếp tục nuôi con bò này, sau này nếu đủ tuổi sẽ cho phối giống để xem hiện tượng đột biến này có tiếp tục xảy ra hay không. Ngoài ra, tôi cũng muốn giữ lại làm điểm tham quan cho bà con, trẻ nhỏ và du khách đến xem”, anh Linh cho hay.

Trước đó, gia đình anh Bùi Minh Tuấn (SN 1979, trú xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy cũ) cũng sở hữu một con bò đực 6 chân và 2 đuôi.