Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Độc lạ con bò đực có 6 chân ở Thanh Hóa

Hoàng Phúc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một hộ dân ở Thanh Hóa đang sở hữu con bò đực 8 tháng tuổi có 6 chân, nặng gần 300kg. Một số người ngỏ ý muốn mua lại con bò đặc biệt này với giá cao song người nuôi từ chối bán.

Con bò có đặc điểm độc, lạ trên thuộc sở hữu của anh Nguyễn Hữu Linh (SN 1996, trú thôn Hải Sơn, xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa).

b1.jpg
Con bò đực với 6 chân.

Theo anh Linh, con bò trên được anh mua từ một hộ dân ở xã Hoằng Lộc. Hiện, chú bò đực này đã 8 tháng tuổi, nặng gần 300 kg và phát triển bình thường. Đặc biệt, ngoài 4 chân chính, con bò có thêm 2 chân phụ mọc phía bên trái thân mình phía trước. Chiều dài cặp chân này gần tương đương các chân chính còn lại.

“Bò mẹ sinh con bò đực này không có biểu hiện bất thường trong quá trình mang thai. Tuy nhiên, khi sinh ra, bò con đã có hình dáng kỳ lạ này. Ngày thường, con bò ăn uống khỏe mạnh, đi lại bình thường và 2 chân thừa cũng phát triển theo cơ thể”, chủ nhân con bò cho hay.

b2.jpg
Con bò phát triển bình thường, 2 chân mọc thêm cũng dài gần bằng 4 chân chính.

Anh Linh cho biết thêm, con bò này thuộc giống bò 3B lai với bò ta, một giống bò có thể đạt trọng lượng trên 1 tấn khi trưởng thành. Hiện tại, con bò 6 chân vóc dáng to cao, lông màu đen, mượt.

Từ khi mua con bò về với biểu hiện độc lạ, nhiều người dân địa phương và các vùng khác đến xem. Không những thế, một số người còn ngỏ ý mua lại với giá cao nhưng chủ nhân từ chối bán.

“Dự định của tôi là tiếp tục nuôi con bò này, sau này nếu đủ tuổi sẽ cho phối giống để xem hiện tượng đột biến này có tiếp tục xảy ra hay không. Ngoài ra, tôi cũng muốn giữ lại làm điểm tham quan cho bà con, trẻ nhỏ và du khách đến xem”, anh Linh cho hay.

Trước đó, gia đình anh Bùi Minh Tuấn (SN 1979, trú xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy cũ) cũng sở hữu một con bò đực 6 chân và 2 đuôi.

Hoàng Phúc
#bò 6 chân #Thanh Hóa #đột biến gen #bò đặc biệt #chủ nuôi

Xem thêm

Cùng chuyên mục